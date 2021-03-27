Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hosseini ile yeni mukavele yapmak isteyen Karadeniz ekibinin Nancy forması giyen Sega Coulibaly ile yakından ilgilendiği yazıldı. Foot Mercato’da yer alan haberde; 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız ismin mukavelesinin haziranda biteceğine vurgu yapıldı.

23 maçta 3 gol

Bu sezon Ligue 2'de 23 maça çıkan ve 3 golü de bulunan Sega Coulibaly, bir başka Fransız ekibi Rennes altyapısından yetişti. Fransız stoper Rennes ve Nancy dışında Sedan ve Avranches formaları da giydi. Sağ bek özelliği de bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 300 bin avro civarında. Transferin haziran ayını beklemeden netlik kazanması bekleniyor.