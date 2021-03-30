Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Sportif direktörlük görevinin yanı sıra Erol Bulut’tan boşalan teknik direktörlük görevini de üslenen Emre Belözoğlu dün basın mensuplarının sorularını cevapladı. Samandıra idman sonrası medyanın karşısına çıkan Belözoğlu, kalan haftalarda maksimum puanı almak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgularken “Futbolculuğumda Fenerbahçe için nasıl mücadele ettiysem, sportif direktörlük görevinde günümü nasıl buraya adadıysam saha içinde de bunu yapacağım. Hem zekâmı hem kalbimi sahaya koyacağım” dedi.

Hocaların en iyisi

Camiada şampiyonluk hasretinden dolayı sıkıntılı bir ortam olduğunu dile getiren Belözoğlu, “Bunu dağıtmak istiyoruz. 10 hafta sonrasındaki planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek” diyerek şampiyonluk vaat etti. Belözoğlu, kariyer planlamasının bu şekilde olmadığını ancak süreç içinde kararlar aldığını belirtirken “Pişman olmayacağım. Hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Fütursuzca...

Emre Belözoğlu, Ümit Özat’ın kendisini hedef almasıyla ilgili olarak, “Ben hiç kimse için böyle fütursuzca kelimeler kullanmam. Herkes kendi karakterini sergiler gün sonunda” dedi.

BAŞKAN ÖNGÖRÜSÜ

Koç bırakmaz

∂ Emre Belözoğlu, sezon sonu için konuşmanın erken olduğunu söylerken, “Biz oluruz olmayız ama başkan mutlaka olmalı. Ali Koç başkanlığa devam etmeli. Bizi bir şeye layık görürse her türlü planlamanın içinde oluruz” yorumu yaptı.

İNCİLER

∂ Erol Bulut’a teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak keyifliydi, önemli bir tecrübe oldu. Kendisine başarılar diliyorum.

∂ Erol Hoca’nın işine hiç kimse karışmadı. Ne ben ne de Başkan’ımız. Biz sadece saha içine konsantre olmak adına yardımcı olmaya çalıştık.

∂ Millî takım büyük bir başarı gösterdi. Takımdaki tüm kardeşlerimi, Şenol Hoca’mı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Dünya Kupası yakışır.

∂ Samatta ve Cisse’den umutluyduk. Planlama yaparken ligi bilen oyuncular üzerinden gittik. Futbolda ne yazık ki bazen hesaplarınız tutmaz.

∂ Teknik ekipten iki antrenör virüse yakalandı. Selçuk’u da mecburen aşağı indirdik. Ekibe yurt dışından katılanlar olacak. Türkiye’den de bir kişi gelebilir.

∂ Biz hesabımızı sahaya göre yapıyoruz ama aynı zamanda sportif direktörlük görevi de devam ediyor.

∂ 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili en doğru, en hakkaniyetli kararın çıkmasını düşünüyorum.