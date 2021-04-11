Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Eyüpspor evinde Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 79'a çıkaran Eyüp, ligin bitmesine 5 hafta kala 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'in yeni üyesi oldu.
Eyüpspor'un ardından ikinci sırada 62 puanla Kırşehir Belediyespor ve 60 puanlı Sakaryaspor, Kırklarelispor ve Vanspor bulunuyor.
Mücadele öncesinde Kastamonusporlu futbolcular, Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı.
2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon Eyüpspor oldu
11.04.2021 - 17:51 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında sahasında Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'e yükseldi.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Eyüpspor evinde Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 79'a çıkaran Eyüp, ligin bitmesine 5 hafta kala 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'in yeni üyesi oldu.
Etiketler : 2. Lig Kırmızı Grup,şampiyon,Eyüpspor,maç,futbol,
781834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/781834.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
21
4
6
35
67
02
FENERBAHÇE A.Ş.
32
19
6
7
24
63
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
13
11
7
12
50
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
7
11
15
49
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
11
14
7
6
47
10
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
10
10
12
-1
40
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
8
15
9
-10
39
13
MKE ANKARAGÜCÜ
32
10
6
16
-12
36
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
8
12
12
-13
36
15
KASIMPAŞA A.Ş.
32
9
8
15
-13
35
16
HELENEX YENİ MALATYASPOR
31
7
12
12
-6
33
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
9
14
-16
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
32
8
7
17
-25
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
6
10
16
-22
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
6
8
17
-25
26
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
10.04.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 2 - 3 Göztepe
10.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Trabzonspor
10.04.2021 19:00
Galatasaray 1 - 1 Karagümrük
11.04.2021 13:30
Sivasspor 3 - 1 Konyaspor
11.04.2021 16:00
Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği
11.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-tav Antalyaspor
11.04.2021 19:00
Erzurumspor - Beşiktaş
12.04.2021 16:00
Kasimpaşa - Helenex Yeni Malatyaspor
12.04.2021 19:00
Alanyaspor - Denizlispor
12.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
29
18
6
5
27
60
02
YILPORT SAMSUNSPOR
29
16
9
4
19
57
03
ADANA DEMİRSPOR
29
16
7
6
24
55
04
ALTAY
29
17
2
10
24
53
05
ALTINORDU
29
15
7
7
8
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
15
6
8
20
51
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29
14
7
8
16
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
-2
41
09
TUZLASPOR A.Ş.
29
12
5
12
-6
41
10
BURSASPOR
29
12
4
13
1
40
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
29
11
6
12
0
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
29
10
5
14
-2
35
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
29
8
8
13
-11
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
29
6
12
11
-15
30
16
AKHİSARSPOR
29
7
4
18
-20
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
1
8
20
-54
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 5 - 3 Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay 0 - 1 Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor 2 - 3 Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor - Ankaraspor