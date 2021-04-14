Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özil’in bağışı Kızılay’ın düzenlediği “Dayanışma ve Teşekkür” programında açıklanırken aynı programda vatandaşlardan da altı saatte 51,1 milyon bağış gerçekleşti.

128 bin kişi faydalanacak

Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu destek sayesinde Türkiye'de 2.800 adet, Endonezya'da 1.000 adet, Bangladeş Arakan'daki mülteci kamplarında 750 adet “Ramazan gıda kolisi” dağıtılacak. İdlib'deki yetimhanelerde ve Somali Mogadişu'da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek. Özil'in yaptığı bağışla çocuklar için oyuncak da dağıtılacak.