Ankaragücü karşısında son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, hafta içinde karşı karşıya geleceği Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Milli takımdan sakat döndükten sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Aboubakar da, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Ankaragücü karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup ise idmana katılmadı. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda dün oynanan karşılaşmada oynayan isimler rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla antrenmana başlayıp, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci
17.04.2021 - 14:15 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek olan lider Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden start verdi. Golcü oyuncu Aboubakar, uzun bir aradan sonra takımla ilk idmanına çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Aboubakar,
783377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/783377.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
22
5
6
37
71
02
FENERBAHÇE A.Ş.
33
20
6
7
26
66
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
7
11
16
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
13
11
8
10
50
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
12
14
7
7
50
08
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
10
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
34
9
15
10
-10
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
10
11
12
-1
41
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
9
12
12
-12
39
14
MKE ANKARAGÜCÜ
33
10
7
16
-12
37
15
KASIMPAŞA A.Ş.
33
9
9
15
-13
36
16
HELENEX YENİ MALATYASPOR
32
7
13
12
-6
34
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
10
15
-17
34
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
33
8
7
18
-26
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
6
10
17
-24
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
6
8
18
-26
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği 2 - 3 Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 2 Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 3 Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor - Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe - Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
30
19
6
5
28
63
02
ADANA DEMİRSPOR
30
17
7
6
25
58
03
YILPORT SAMSUNSPOR
30
16
10
4
19
58
04
ALTAY
30
17
3
10
24
54
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
30
16
6
8
21
54
06
ALTINORDU
30
15
7
8
7
52
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
30
14
7
9
15
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
30
12
8
10
1
44
09
TUZLASPOR A.Ş.
30
13
5
12
-3
44
10
BURSASPOR
30
13
4
13
2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
30
11
6
13
-1
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
30
10
5
15
-5
35
13
ADANASPOR A.Ş.
30
9
7
14
-3
34
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
30
8
8
14
-12
32
15
MENEMENSPOR A.Ş.
30
6
13
11
-15
31
16
AKHİSARSPOR
30
7
4
19
-22
25
17
ANKARASPOR
30
5
8
17
-24
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
1
8
21
-57
8
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
17.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.ş.
17.04.2021 19:00
Adana Demirspor - Gzt Giresunspor
18.04.2021 13:30
Eskişehirspor - Aydeniz Et Balikesirspor
18.04.2021 16:00
Akhisarspor - Altinordu
18.04.2021 19:00
Istanbulspor - Menemenspor A.ş.
19.04.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Ankaraspor
19.04.2021 16:00
Altay - Adanaspor
19.04.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Beypiliç Boluspor
19.04.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Bursaspor