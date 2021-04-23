Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 55 kg'da Ekrem Öztürk ve 77 kg'da Yunus Emre Başar, finale yükseldi. Ekrem Öztürk, yarı finalde Belaruslu rakibi Artsiom Katsar'ı 8-0 sayı tuşuyla yenerek finale kaldı. Öztürk, finalde Dünya Kupası 1.'si Rus Emin Sefershaev ile karşılaşacak. Yunus Emre Başar ise yarı finalde Ukraynalı rakibi Dmytro Pyshkov'u 4-0 mağlup ederek finalde dünya şampiyonu Macar Tamas Lorincz'in rakibi oldu.