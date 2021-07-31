Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ringde tarih yazmaya devam ediyoruz. Dün sabanın en güzel haberi 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli’den geldi. Millî boksörümüz Kokugikan Arena'da çeyrek final mücadelesinde Ukraynalı Anna Lysenko'yu mağlup etti, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Busenaz, final için son iki dünya şampiyonasında bronz kazanan Hindistan'tan Borgohain ile 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da karşılaşacak.

Yıldız parladı!

İkinci güzel haber 60 kiloda millî boksör Esra Yıldız’dan geldi. Arjantinli Dayana Erika Sanchez'i son 16 turunda geçen Yıldız, çeyrek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den sonra çeyrek finali gören üçüncü kadın boksörümüz olan Esra, 3 Ağustos’ta olimpiyat üçüncüsü Potkonen ile karşılaşacak. Bu arada erkekler 81 kilodaki boksörümüz Bayram Malkan, çeyrek finalde Azerbaycanlı Dominguez'e hakem kararıyla yenilerek elendi.

ALGIYI KIRDIK

Çeyrek finale kalan Esra Yıldız: Ben boksa başladığımda, 'Kızlar boks yapamaz, senden boksör olmaz' diye bir algı vardı. Biz artık bu algıyı yıktık. Hedefim tabii ki altın madalya. Türk halkının yüzünü başarılarımızla biraz da olsa güldürmek istiyoruz.

BİR TAM BİR YARIM

Ve atletizmde pistlere indik. 5.000 metre eleme yarışlarında ilk seride piste çıkan Yasemin Can, uzun süre önde götürdüğü yarışı 14.50.92'lik derecesiyle 6. bitirdi. İlk beşten değil ama en hızlı atletler arasından finale kaldı.

Copello yarıladı

Olimpiyat Stadında piste çıkan millî atlet Yasmani Copello da erkekler 400 metre engelli seçmelerinde serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kaldı. Copello, yarın yarı finalde mücadele edecek.

Mete Gazoz çeyrek finalde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireyselde çeyrek finale çıktı.

Busenaz Sürmeli madalyayı garantiledi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, olimpiyat madalyasını garantiledi.