Murad Tamer

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal tekrar siyah beyazlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. "Eve dönüyorum" diyerek İstanbul'a gelen Cezayirli yıldız dün kendisini dört yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek olan 29 yaşındaki yıldız, transferi için herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, "Tek isteğim Beşiktaş'a dönmekti. Çok mutluyum. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ve transferimde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Aynı coşkuyla devam

İdmandan önce imzayı atan Ghezzal, "Akşam antrenmanında eski arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Geri dönmem için beni her gün mesaj yağmuruna tuttular. Her futbolcu arkadaşlık bağlarının böylesine güçlü olduğu bir takımda oynamak ister" diye konuştu. Yeni sezonda çok daha güçlü bir Beşiktaş izlettireceklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Bir an önce bıraktığımız yerden aynı coşkuyla başlamak istiyorum. Leicester City'de çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. Fizik ve kondisyon olarak hazırım. Eğer görev verilirse ligin ilk maçında forma giymek isterim" sözlerini kullandı.

David Luiz'e kanca!

Stoper arayışında Diego Godin'den olumsuz cevap alan Beşiktaş'ın yeni hedefi David Luiz... Alex Teixeira transferinde büyük rol oynayan Josef de Souza bu defa Brezilyalı stoper için sosyal medyadan mesaj göndermeye başladı. Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlerde 34 yaşındaki stoperin Beşiktaş'a yakın olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ 1,25 MİLYON

Günok imzaladı

∂ Son olarak Rosier, Teixeira ve Ghezzal'ı transfer eden Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok'la da her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin üç yıllığına söz kestiği millî eldiven için Başakşehir'le son pazarlıkları yaptı ve 1 milyon 250 bin avro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

