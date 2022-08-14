BODRUMSPOR - YENİ MALATYA 3-1 ÖZET İZLE
Stat: Bodrum İlçe Stadı
Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş, (Dk. 60 Abdurrahman Canlı) Samet Yalçın, (Dk. 78 Musah Mohammed) Süleyman Güneş, (Dk. 78 Omar İmeri) Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 60 Adis Jahovıc), Bahadır Erol, Cenk Şen, Recep Aydın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, (Dk. 46 Ogün Özçiçek) Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, (Dk. 39 Cengizhan Akgün) Aly Malle, (Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş) Godfred Donsah, Hüseyin Ekici, (Dk. 39 Nuri Fatih Aydın) Taha Gür, Jospın Nshımırımana (Dk. 39. Alperen Arslan) Burak Kavlak
Goller: Dk. 20, Dk.34 Samet Yalçın, Dk. 25 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 75 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 31 Doğukan Emeksiz, Dk. 50 Godfred Donsah, Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Dk. 59 Recep Aydın (Bodrumspor)
Adis Jahovic'ten Bodrumspor'a 2 yıllık imza... Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic’i renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor yeni başkanını seçti... Hacı Ahmet Yaman yönetimi devraldı Süper Lig'e geçen sezon veda eden ve ağır borç yükü altında ezilen Yeni Malatyaspor'un Malatyaspor gibi olmasından endişeleniliyordu. Sarı-Siyahlı kulüp Adil Gevrek'in ardından yeni başkanını seçti. olağanüstü seçimli genel kurul Hacı Ahmet Yaman seçildi.