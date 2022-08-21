ALTINORDU - SAKARYASPOR ÖZET İZLE 0-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı (Dk. 78 Bertuğ Bayar), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Furkan Metin (Dk. 46 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu, Woolery (Dk. 67 Kanianga (Dk. 85 Çağlayan Menderes)), Oğuz Kocabal (Dk. 66 Emirhan Aydoğan), Isaac Donkor, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 76 Burak Süleyman), Ümit Kurt
Goller: Dk. 36 Hurşit Taşcı, Dk. 38 Kasongo (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Kasongo, Dk. 85 Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Dk. 82 Erdi Dikmen (Altınordu)
Bandırmaspor sezona 0-2'lik Tuzlaspor deplasman galibiyetiyle başladı İlk haftayı bay geçtikten sonra Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor'a konuk olan Bandırmaspor, zorlu deplasmanda 0-2 kazandı. Bandırma ekibinin gollerini Kerim Avcı attı. Geçen sezon play-off finalinde kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Bordo-Beyazlılar bu sezona da şampiyonluk favorilerinden biri olarak girmişti.
Samsunspor - Eyüpspor maçında birlik beraberlik: 1-1 Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Sezona Altay deplasmanında kazanarak başlayan Samsunspor evinde 0-1 geriye düştüğü maçta 1 puana razı oldu. Eyüpspor da bu beraberlikle puanını 4 yaptı.