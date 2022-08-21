KEÇİÖRENGÜCÜ - BODRUMSPOR 1-3 ÖZET İZLE
Stat: Aktepe
Hakemler: Mehmet Türkmen xxx, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Aykut Demir xx, Muharrem Cinan x (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 36 xx), Mikail Okyar xx (Abdullah Aydın dk. 63 xx), Bardhi x (Hamza Gür dk. 46 xx), Olawoyin xx, Muhammed xx, Camara x (Melih İnan dk. 36 xxx), Balaj x (Mara dk. 36 xx)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Ogün Bayrak, Haşim Arda Sarman,
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Bodrumspor: Ali Türkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xx (Yekta Kurtuluş dk. 80 xx), Süleyman Güneş x (Jahovic dk. 46 xx), Üzeyir Ergün xx, Mohammed xx (Erkan Değişmez dk. 87 ?), Onur Akbay xx, Celal Dumanlı xx (Kenan Özer dk. 46 xx), Bahadır Erol xxx (İmeri dk. 88 ?), Cenk Şen xx, Recep Aydın xx
Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Abdurrahman Canlı, Apti Mert Çayir
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Bahadır Erol (dk. 4), Celal Dumanlı (dk. 29), Kenan Özer (dk. 90+2) (Bodrumspor), Melih İnan (dk. 82) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Mohammed, Kenan Özer (Bodrumspor), Erhan Kartal (Keçiörengücü)
Bodrumspor sezona 3-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başladı Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'u ağırladığı ilk hafta maçını 3-1 kazanarak sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.
Sakaryaspor Altınordu'nun işini 3 dakikada bitirdi! Kritik deplasman galibiyeti... Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altınordu'ya konuk olan Sakaryaspor, İzmir ekibini 0-2 mağlup etti. Yeşil-Siyahlılar'a 3 puanı getiren goller 3 dakika içinde geldi. 36'da Hurşit Taşçı, 38'de de Kassonga'nın golleriyle kazanan Sakaryaspor, ilk hafta evinde Göztepe'ye mağlup olduğu maçı unutturdu. Altınordu ise sezona 2 maçta 1 puanla başladı.