Acun Ilıcalı'dan saldırıya uğrayan Ali Koç'a destek! "Yakışan bir hareket yaptı"

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yapılan saldırının yankıları devam ediyor. Koç'a destek veren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Başkana yakışan bir hareketti. Fenerbahçe, her zaman hedef alınıyor" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. 2-2 biten mücadeleye damga vuran olay ise Ali Koç'a yapılan saldırı oldu. Saldırgan Fatih Özkan ev hapsiyle cezalandırırken, Fenerbahçe cephesinden tepki geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ali Koç'a destek olurken çarpıcı açıklamalara imza attı. İşte Ilıcalı'nın değerlendirmelerinden öne çıkanlar...

Daha güzel bir konuda konuşmak isterdim ama şartlar bunu gerektirdi. Futbol Türkiye'de birçok insanın tutkusu. Yıllardan beri futbolun içindeyim ama resmi olarak yeni görev aldım.

Çok güzel şehrin, güzel bir takımının deplasmanına geldik. Maçın öncesinde anlamsız bir şekilde düşmanca tavırlar sergilenmeye başlandı. Ben Göztepe ile Fenerbahçe arasında bir gerilim veya olay hatırlamıyorum. Başka bir ülkede gibiydim. Göztepe taraftarını takdir ediyorum ama anlattığım olaylar bir camiayı bağlamaz. Bizim oturduğumuz yerin etrafında çok negatif bir enerji vardı. Sonra iş hakarete döndü. Yakın mesafeden "şerefsiz" diye bağırıyor.

Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Bahsettiğim kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil.

Orada Başkan tarafından yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir. Bir kez daha soruyorum, ülke nereye gidiyor? Holiganizm normalleştirilecekse ben karşısında olarak tepki görmeye hazırım. Konuşmamın asıl sebebi bir konuyu herkesin bilmesini istiyorum. Başkanımız tribünle muhatap olmuyor. Üzerine yabancı madde yağıyor, yine tepki vermiyor. Tahrik var mı? Yok.

"GEL DESEYDİ BEN DE GİDERDİM"

Sorunu çözdü ve çabuk bir şekilde tribüne dönmek istiyor. Başkan o sırada taraftar için kafasını oraya vermiş ki, dönerken tribünleri düşünmüyor. En fazla yol hatası yapmış deriz. Ben taraftarımızın başına bir şey gelirse giderim. Başkan, Acun 'sen gel' dese ben de giderdim.

Türkiye'deki tek olay Göztepe Stadyumu'nda olmuyor. Bir tek Fenerbahçe'ye karşı da olmuyor. Holiganizm ile ilgili acilen yasa çıkarılması gerekiyor. Bu insanların ömür boyu men edilmesi gerekiyor. Göztepelilere özellikle sesleniyorum. Kulüple alakalı konuşmuyorum.

Saldırıya uğradık, devamında saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor. Neden ev hapsinde? Göztepe yönetimine sesleniyorum, siz demeçlerinizde bizi hedef göstermeye kalkarsanız, bu tip insanların arkasında durmaya kalkar ve emniyeti de yanınıza çekmeye çalışırsanız, bu tip şeyler yarın öbür gün başınıza bela olur.

Bu tip saldırılar her yerde olabilir. Rencide olmuş değiliz. Neden biz sürekli hedefiz? Neden herkes bizden korkuyor? Büyüklüğümüz yüzünden. İnsan hep kendinden güçlüye kinlenir.