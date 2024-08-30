Aslan’da acil durum! Dev bir hüsran yaşayan Galatasaray’ın iki önceliği belirlendi

En az iki takviye yapılacak ve öncelik sol beke (Hermoso, Jakobs ve Tagliafico) verilecek. Zaha problemi çözülecek ve kanada yeni bir oyuncu alınacak

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi hesabı tutmadı ve ciddi bir gelir kaybı yaşandı. Devamında yönetimde Ali Yüce istifası geldi. Bir an önce toparlanmak isteyen sarı kırmızılı takımda öncelikli iki konu belirlendi. Kadrosunu en az iki takviye ile güçlendirecek olan Cimbom’da teknik direktör Okan Buruk “Önce sol bek” dedi. Ve bu konuda temas kurulan Mario Hermoso, Ismail Jakobs ve Nicolas Tagliafico konusunda girişimler hızlandırılacak. Ancak Şampiyonlar Ligi hesabının tutmaması transfer görüşmelerine de olumsuz yansıyabilir.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Gelelim sarı kırmızılı yönetimin masasındaki ikinci konuya. Wilfried Zaha… Okan Buruk’un kadroda istemediği ve satılması yönünde rapor verdiği hücum oyuncusunun menajeri ile İstanbul’da görüşme yapıldı. Sözleşmesinin feshi bile gündeme gelen Zaha yıllık 8 milyon avroluk alacağını istedi. Yönetim ise yıllık maliyetinden kurtulmanın yanı sıra bonservisinden de gelir beklediği oyuncunun durumunu yeniden değerlendirmeye aldı. Cimbom artık kalması zor görünen Wilfried Zaha konusundan en az zararla kurtulmanın yolunu arıyor.

HER TÜRLÜ SORUN

Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon zaman zaman sıkıntı çıkaran Zaha’nın kalmasını kesinlikle istemiyor.

DERRİCK KÖHN BREMEN'E

G.Saray’da Derrick Köhn’ün Young Boys maçındaki performansı bardağı taşırdı. 1,5 ay önce futbolcuyu yetersiz bulan ve sol bek transferi isteyen Okan Buruk’un talep ettiği değişim için ilk adım atıldı. Köhn’ün transferi için Werder Bremen kulübü ile anlaşıldı. Futbolcu Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralanıyor.