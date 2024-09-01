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Avcı'sız Trabzon'da sürpriz kadro! Eyüpspor - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avcı&#039;sız Trabzon&#039;da sürpriz kadro! Eyüpspor - Trabzonspor maçının 11&#039;leri belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı'nın görevden alındığı Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Arda Turan'lı Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede sahaya çıkacak kadro belli oldu. İşte karşılaşmanın 11'leri....

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesinde heyecan dorukta. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin farklı galibiyet aldığı haftada Trabzonspor, Süper Lig’in yeni takımlarından Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda ettikten sonra  teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, İstanbul'da 3 puanı arıyor. 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.15'te hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetiminde başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

İşte Trabzonspor ve Eyüpspor'un sürpriz kadrosu:

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Tayfur, Umut, Melih, Midtsjo, Emre, Saiz, Ahmed, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Orsic, Dragus, Enis

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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