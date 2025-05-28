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Baniya dönüyor! Palermo satın alma opsiyonunu kullanmayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Baniya dönüyor! Palermo satın alma opsiyonunu kullanmayacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavili takımdan sezon başında kiralık olarak İtalya Serie B takımına giden 26 yaşındaki stoper beğenilmedi.

Trabzonspor’un sezon başında Serie B ekibi Palermo’ya kiraladığı savunma oyuncusu Rayyan Baniya, bordo mavili takıma geri dönecek.

3,2 milyon bedeli var

Yeni sezon öncesi kadrosunda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan İtalyan ekibi, Rayyan Baniya’yı istemedi. İtalyan basını, Palermo’nun Trabzonspor’dan kiralanan 26 yaşındaki savunmacının beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle 3,2 milyon avroluk satın alma opsiyonu kullanmayacağını yazdı.

Tekke karar verecek

İtalya’nın Bologna şehrinde doğan ve Türk asıllı bir anneye sahip olan Rayyan Baniya, kariyerinde Modena, Renate, Mantova ve Verona gibi kulüplerde forma giydi. Süper Lig’de önce Karagümrük forması giyen Baniya, ardından Trabzonspor’a imza atmıştı. Sezonun bitmesiyle Trabzonspor’a dönecek olan 26 yaşındaki futbolcu bordo mavili takımda kendisine yer bulabilmek için teknik direktör Fatih Tekke’nin gözüne girmeye çalışacak.

İKİ GOLÜ VAR

İki defa A Millî Takım kadrosuna davet edilen Rayyan Baniya, ay yıldızlı formayla hiç maça çıkmadı. Baniya, Palermo’da bu sezon 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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