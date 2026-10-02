Belçika-Türkiye maçına saatler kala TFF'den açıklama: Gerçeğe aykırı!

Türkiye Futbol federasyonu (TFF), Belçika ile bu akşam deplasmanda oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçı öncesi ülkeye girişte yaşananlarla ilgili basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

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A Milli Takımımız ile Belçika arasında Maurice Dufrasne Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması öncesi ülkeye girişte Liege Havalimanı'na yaşananlarla ilgili çıkan iddialara TFF'den cevap verdi.

"SORUN OLMADI, RUTİN SÜREÇ YAŞANDI"

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma için Türk Hava Yolları'na ait charter uçakla Liege Havalimanı'na ulaşan A Millî Takımımız ve Türkiye Futbol Federasyonu kafilesinin, havalimanındaki pasaport kontrol süreciyle ilgili olarak basında yer alan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

A Millî Takımımızın futbolcuları ve teknik heyeti, havalimanındaki rutin pasaport kontrol işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde havalimanından çıkış yapmıştır. Bu süreçte, güvenlik amacıyla kendilerine havalimanı güvenlik görevlileri tarafından refakat edilmesi nedeniyle öncelikle A Millî Takımımızın futbolcuları ve teknik heyetinin geçişi sağlanmıştır.

A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Belçika Türkiye Büyükelçimizin de eşlik ettiği kafilemiz, herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadan havalimanından çıkış yapmıştır.

Kargo ve lojistik ağırlıklı olarak hizmet veren Liege Havalimanı'nda kafile üyelerimiz de hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş sağlamıştır.

Kafilemizin geçişi esnasında bazı basın organlarında bu rutin süreç farklı bir şekilde yansıtılmıştır.

Söz konusu uygulama, A Millî Takımımızın güvenliğinin sağlanması ve kafilemize havalimanı içerisinde gerekli refakatin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmıştır.

A Millî Takımımızın Belçika'ya girişinde kafilemizi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden başta Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliğimiz olmak üzere tüm Belçikalı yetkililere gösterdikleri ilgi, iş birliği ve destek için teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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