Beşiktaş Kupa'ya 4 gollü Eyüpspor galibiyetiyle başladı, Santos evinde 2'de 2 yaptı

16 Ocak 2024 22:53 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 23:05

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Rebic’ten geldi.

CENK TOSUN BU SEZON İLK KEZ

Cenk, attığı bu gollerle bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. Süper Lig’de 17, Avrupa Konferans Ligi’nde de grup ve eleme aşamalarında 8 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada 2 gol kaydetti.

Cenk, ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Rizespor ağlarına 1’er gol gönderirken, Konferans Ligi’nde de Club Brugge ile Lugano filelerini 1’er kez sarsmıştı.

Cenk Tosun, Eyüpspor karşılaşmasının 72. dakikada yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy’a bıraktı.

https://twitter.com/Turkiye_Spor/status/1747330312697237725

Beşiktaşlı futbolcular sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Amir'i unutmadı.

REBİC İLK GOLÜNÜ DAHA YENİ ATTI

Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic’ten geldi.

Kartal’ın Hırvat oyuncusu Rebic, böylelikle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetmiş oldu.

Süper Lig’de 11, Avrupa Konferans Ligi’nde de grup ve eleme aşamalarında toplam 6 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcunun 4 asisti bulunuyordu.