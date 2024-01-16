Fatih Karagümrük İtalya Milli Takımı'nın şampiyon kalecisiyle anlaştı

16 Ocak 2024 18:01 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 18:19

Fatih Karagümrük'te kaleye dünyaca ünlü İtalyan file bekçisi geçiyor.

Sezon başında transfer edilen Arjantinli kaleci Mathias Dutiro ile kısa süre önce yollarını ayıran İstanbu ekibi, Beşiktaş maçına genç Emre Bilgin'le çıkmıştı. 20 Ocak'ta Başakşehir'le oynanacak 21 hafta mücadelesinde ise eldiveni yeni transferin giymesi bekleniyor.

SALVATORE SİRİGU KALEYE GEÇİYOR

Shota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük, İtalya Milli Takımı ve PSG'nin eski kalecisi Salvatore Sirigu ile anlaştı. 37 yaşındaki Sirigu sözleşme imzalamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Geçen yaz transfer olduğu Nice'te bu sezon şans bulamayan Salvatore Sirigu kariyeri boyunca Venezia, Palermo, Cremonese, Ancona, Paris Saint Germain, Sevilla, Osasuna, Torino, Genoa, Napoli, Fiorentina ve Nice formaları giydi.

STURARO İLE YOLLAR AYRILDI

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiği ifade edildi.

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür ederken, bundan sonraki futbol hayatında da başarılar diledi.

Sezon başında kırmızı-siyahlı kulüple anlaşmaya varan Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta 1 gol attı.

SERDAR DURSUN'UN GOLLERİYLE TUR ATLADI

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konuk ettiği Kırklarelispor'u Serdar Dursun’un golleriyle 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Salih Dursun, Emir Tintiş, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 80 Lawrence), Adnan Uğur (Dk. 46 Eysseric), Teklic (Dk. 62 Güven Yalçın), Paoletti (Dk. 46 Kourbelis), Lasagna (Dk. 87 Samed Onur), Serdar Dursun

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Dk. 65 Efecan Barlık), Efe Geçim (Dk. 67 Taşkın Kartal), Hüseyin Altuğ Taş, Bilal Musa Şentürk (Dk. 46 Yücel Candemir), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Furkan Fehmi Güneş), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Serkan Sözmen), Okan Derici

Goller: Dk. 54 ve 84 Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muharrem Doğan, 45+2 Bilal Musa Şentürk, Dk. 77 Serkan Sözmen (Kırklarelispor), Dk. 47 Serdar Dursun, Dk. 70 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)