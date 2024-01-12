Trabzonspor Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı

12 Ocak 2024 18:37 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 18:47

Trabzonspor Tonio Teklic'i sezonun ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, kulübümüzden 2023-2024 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Sezon başında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteğiyle Hırvatistan'ın NK Varazdin takımında 1 milyon euroya transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bordo-Mavili formayla 6 maça çıkabildi.

KARAGÜMRÜK KOURBELİS'İ DE ALMIŞTI

Karagümrük bir süre önce de yine Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sezon başı Panathinaikos'tan bedelsiz olarak bordo-mavili ekibe gelen Yunan oyuncu, beklentilerin altında kalarak sadece 6 maça çıktı.

Dün akşam Trabzonspor - Samsunspor maçını tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugün de Trabzonspor'u ziyaret etti.