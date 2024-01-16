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    Beşiktaş gözden düşen Valentin Rosier'i 3 milyon euroya Farioli'nin takımına sattı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de adını duyuran İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Beşiktaş'tan Valentin Rosier'i zorunlu satın alma maddesiyle kiraladı.

    Beşiktaş gözden düşen Valentin Rosier&#039;i 3 milyon euroya Farioli&#039;nin takımına sattı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fransa'nın Nice kulübüyle Beşiktaş arasında bir süredir devam eden Valentin Rosier görüşmelerinde taraflar el sıkıştı. Farioli'nin çalıştırdığı Ligue 1 ekibi, Rosier'i zorunlu satın alma maddesiyle kiraladı.

    Yeni yönetim tarafından kadro dışı bırakılan, taraftarın gözünden düşen ve ayrılmayı kafaya koyan Rosier, kariyerine Fransa'da devam edecek.

    Fransız oyuncudan memnun kalması durumunda Beşiktaş'a 3 milyon euro bonservis ödeneceği öğrenildi.

    Beşiktaş'ta 3 kupa kazanan 27 yaşındaki Rosier, Sergen Yalçın döneminde elde edilen 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

    RENATO SANCHEZ GELİYOR

    Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Başkan Hasan Arat’ın göreve gelişiyle birlikte Beşiktaş’ın gündeminde olan Renato Sanches transferinde mutlu son yaklaşıyor.

    Roma’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PSG’de bulunan 26 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların ilgisine daha önce sıcak bakmamıştı. Takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Fernando Santos gelince durum değişti. Vatandaşı olan Santos’la birlikte çalışmak isteyen Sanches, kulübü PSG’ye rest çekti.

    Beşiktaş gözden düşen Valentin Rosier'i 3 milyon euroya Farioli'nin takımına sattı

    ARAT BASTIRIYOR

    Beşiktaş’ta oynamak istediği için transferinde kolaylık sağlanmasını isteyen yetenekli oyuncu, kulübünü zorlamaya devam ederken Başkan Arat da bastırmaya devam ediyor.

    Yakın ilişkiler içinde olduğu ve seçimden önce de destek aldığı PSG Başkanı Nasır el-Halifi’yle görüşmelere devam eden Arat’ın transferi birkaç gün içinde tamamlama ihtimali yüksek. PSG’nin de oyuncunun tutumu ve Beşiktaş’la olan ilişkiler neticesinde bonservis bedeli için diretmemesi bekleniyor.  

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşValentin RosierNiceLigue 1
    Haberler > Spor > Beşiktaş gözden düşen Valentin Rosier'i 3 milyon euroya Farioli'nin takımına sattı
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