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    Volkan Demirel'den basın mensubuna dünyanın en samimi cevabı (Hatayspor-Sakaryaspor:5-1)

    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan ve galibiyete hasret kalan Hatayspor, Kupa'da Sakaryaspor'u 5 golle geçti. Carlos Strandberg attığı 4 golle yıldızlaştı. Maçtan sonra sakin kalmayı tercih eden teknik direktör Volkan Demirel, "Bizim her zaman hedeflerimiz var ama hedefimiz kupayı almak vesaire değil" dedi.

    Volkan Demirel&#039;den basın mensubuna dünyanın en samimi cevabı (Hatayspor-Sakaryaspor:5-1)
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Hatayspor'un İsveçli golcüsü Carlos Strandberg 5 golün 4'ünü atarken 32 dakikada hat-trick yaptı.

    SÜPER LİG'DE 8 MAÇTIR KAZANMAYA HASRET

    Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kazanmaktan öte 5 gollü galibiyetin takım üzerinde moral olarak artı değer olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz uzun zamandır kazanamadığımız bir periyot var. Bu biraz baskı unsuru oluşturuyordu oyuncularda.

    Bugün 5 golle kazanmaları ki, Sakaryaspor'un da kendi ligindeki Göztepe maçına kadar serisi vardı. Göztepe maçında serileri bozuldu. Hocaları da çok iyi bildiğim, tanıdığım, kardeşim benim. Onun da doğum günü, doğum gününü kutluyoruz. Güzel bir maç oldu bizim adımıza. Sakaryaspor'a ligde başarılar diliyorum" dedi.

    HATAYSPOR'UN HEDEFİ LİGDE KALMAK

    Kupadaki hedeflerine ilişkin soruya yanıt veren Demirel, "Bizim hedeflerimiz her zaman var ama tabii ki hedefimiz kupayı almak değil. Biz maç maç bakıyoruz. Bugün kazandık, güzel bir galibiyetti. Şimdi önümüzdeki turda kimin çıkacağını bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta ligde de Kasımpaşa ile çok önemli bir maçımız var.

    Hem bu maç o maç öncesi bir moral oldu hem de oyuncuların biraz daha özgüveninin arttığını düşünüyorum. Bu maç bizim adımıza artı katkılar sağladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

    Volkan Demirel'den basın mensubuna dünyanın en samimi cevabı (Hatayspor-Sakaryaspor:5-1)

    Sergio Carlos Strandberg

    Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan

    Hatayspor: Bekaj, Ghoulam (Kamil Ahmet dk. 46), Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Ömer FarukBeyaz dk. 63), Massanga Matondo (Hodzic dk. 80), Aabid, Dele-Bashiru (Boudjemaa dk. 70), Joelson Fernandes, Rivas (Oğuzhan Matur dk. 63), Strandberg

    Yedekler: Demir Sarıcalı, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Aburjania, Engin Aksoy

    Teknik Direktör: Volkan Demirel

    Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes (Nsana Simon dk. 46), Rotman, Sinan Kurt (Kerem Aydın dk. 85), Burak Süleyman, Murat Akpınar, Berat Şanlı (Erdi Dikmen dk. 46), Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım (Umut Uzun dk. 77), Kasongo, Dimitrov (Ali Ülgen dk. 66)

    Yedekler: Orhan Bostan, Bülent Uzun

    Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

    Goller: Strandberg (dk. 4, 23, 31 ve 90), Dele-Bashiru (dk.41) (Hatayspor), Dimitrov (dk.19) (Sakaryaspor)

    Sarı kartlar: Berat Şanlı, Oğuz Yıldırım, Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)

    Volkan Demirel'den basın mensubuna dünyanın en samimi cevabı (Hatayspor-Sakaryaspor:5-1)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    HataysporVolkan DemirelSakaryaspor
    Haberler > Spor > Volkan Demirel'den basın mensubuna dünyanın en samimi cevabı (Hatayspor-Sakaryaspor:5-1)
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