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    Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'un Karagümrük maçı 11'i belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş'ın başında ilk maçına Fatih Karagümrük karşısına çıkan Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un merakla beklenen 11'i belli oldu. Yeni transfer Svensson yedek kulübesinde. Evinde oynadığı son 3 maçı kaybeden Beşiktaş, lig tarihinde kendi seyircisi önünde 4 mağlubiyet üst üste hiç almadı.

    Beşiktaş&#039;ın yeni hocası Fernando Santos&#039;un Karagümrük maçı 11&#039;i belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Siyah-Beyazlılar yeni hocasıyla ilk maçında 3 puan hedefliyor.

    BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

    Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.

    FERNANDO SANTOS: ŞEHİT AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

    Portekizli çalıştırıcı yeni transfer Jonas Svensson'u yedek soyundurdu. Maç önü yayıncu kuruluşa konuşan Santos şunları söyledi:

    "Öncelikle dünkü yaşanan olaylar yüzünden üzgünüm. Şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz.

    Kulüp takımı çalıştırmayalı 14 yıl oldu ama bir teknik direktör her zaman teknik direktördür. Tabii ki Milli Takım'da daha az maç oynarsınız. Ama bu benzer ve aynı bir durum."

    İLK 11 TERCİHİ HAKKINDA

    "Geçen haftaki maçta takımımız iyi oynadı. Bir değişiklik var. Ege çok yorulmuştu. O yüzden orta sahayı daha dinamik tutmayı düşündüm. Takımla 3-4 gün antrenman yaptım. Çok fazla bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Bu yüzden kazanan takımı değiştirmedim. Geldiğimden beri aldığım izlenim çok iyi. Oyuncuların idmanlardaki performansları çok iyi.

    Takımdan pozitif sinyaller alıyorum.  Çok iyi bir taraftar grubumuz var ama içeride oynadığımız son 3 maçı kaybettik. Taraftardan beklediğim takıma destek olmaları her zaman. Buradaki oyuncuların hepsi ellerinden geleni yapacaklar. Bir sorun olduğunda taraftarlarımız destek olsun. Bir sorun olduğunda, taraftar beni eleştirsin. Sorumlu benim. Futbolculara tam destek olsun. Birlikte işleri en iyi şekilde yoluna sokacağız."

    Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'un Karagümrük maçı 11'i belli oldu

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşKaragümrükFernando Santos
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'un Karagümrük maçı 11'i belli oldu
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