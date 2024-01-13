Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'un Karagümrük maçı 11'i belli oldu

13 Ocak 2024 17:46 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 18:31

Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Siyah-Beyazlılar yeni hocasıyla ilk maçında 3 puan hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.

FERNANDO SANTOS: ŞEHİT AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

Portekizli çalıştırıcı yeni transfer Jonas Svensson'u yedek soyundurdu. Maç önü yayıncu kuruluşa konuşan Santos şunları söyledi:

"Öncelikle dünkü yaşanan olaylar yüzünden üzgünüm. Şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz.

Kulüp takımı çalıştırmayalı 14 yıl oldu ama bir teknik direktör her zaman teknik direktördür. Tabii ki Milli Takım'da daha az maç oynarsınız. Ama bu benzer ve aynı bir durum."

İLK 11 TERCİHİ HAKKINDA

"Geçen haftaki maçta takımımız iyi oynadı. Bir değişiklik var. Ege çok yorulmuştu. O yüzden orta sahayı daha dinamik tutmayı düşündüm. Takımla 3-4 gün antrenman yaptım. Çok fazla bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Bu yüzden kazanan takımı değiştirmedim. Geldiğimden beri aldığım izlenim çok iyi. Oyuncuların idmanlardaki performansları çok iyi.

Takımdan pozitif sinyaller alıyorum. Çok iyi bir taraftar grubumuz var ama içeride oynadığımız son 3 maçı kaybettik. Taraftardan beklediğim takıma destek olmaları her zaman. Buradaki oyuncuların hepsi ellerinden geleni yapacaklar. Bir sorun olduğunda taraftarlarımız destek olsun. Bir sorun olduğunda, taraftar beni eleştirsin. Sorumlu benim. Futbolculara tam destek olsun. Birlikte işleri en iyi şekilde yoluna sokacağız."