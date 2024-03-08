Arda Turan ve Muslera adliyede! Seçil Erzan ile yüzleşecekler

Futbol dünyasını derinden sarsan dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın yargılanma sürecine bugün devam edilecek. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da mahkemede ifade verecek.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Emre Çolak gibi birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün devam ediliyor.

Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesi Muslera da Çağlayan İstanbul Adliyesine geldi.

MAHKEMEYE İLK DEFA KATILACAK

Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da duruşmaya katılarak mahkemede ilk defa ifade vereceği öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray'ın bu akşam Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alacak olan Muslera'nın adliyede ifade vermesi dikkatlerden kaçmadı.

ARDA TURAN DA MAHKEMEYE GELDİ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da mahkeme salonuna katılan isimler arasında yer aldı.

Turan'ın Seçil Erzan'a yüklü miktarda ödeme yaptığı ve mağdur durumda olduğu iddia edilmişti.

Adliye koridorlarında görüntülenen Arda Turan'ın tebessüm etmesi dikkatlerden kaçmadı.