Cengiz Ünder için indirime giden Fenerbahçe, 10 milyon euro istiyor!

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 24 Temmuz 2024 13:58 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 14:19 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya transfer olan ancak beklentilerin çok altında kalan Cengiz Ünder satış listesine kondu. Sarı-lacivertli ekibin, milli yıldız için 10 milyon Euro istediği ifade ediliyor.