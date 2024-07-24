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Cengiz Ünder için indirime giden Fenerbahçe, 10 milyon euro istiyor!

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Cengiz Ünder için indirime giden Fenerbahçe, 10 milyon euro istiyor!
Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya transfer olan ancak beklentilerin çok altında kalan Cengiz Ünder satış listesine kondu. Sarı-lacivertli ekibin, milli yıldız için 10 milyon Euro istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin geçen yaz 15 milyon euro'ya Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder, beklenen katkıyı yapamadı.

Cengiz Ünder için indirime giden Fenerbahçe, 10 milyon euro istiyor! - 1. Resim

Sarı-lacivertli takıma İmza attığında Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan milli yıldız, Lugano maçı öncesi UEFA listesine alınmadı.

EN PAHALI TRANSFER OLMUŞTU

Bu karar sonrası deneyimli ismin ayrılacağı iddia edilirken, Cengiz'in İtalya'ya geri dönebileceği öne sürülmüştü. 27 yaşındaki futbolcu için bir iddia da İtalyan basınından geldi. 

Cengiz Ünder için indirime giden Fenerbahçe, 10 milyon euro istiyor! - 2. Resim

Calciomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i; Napoli, Fiorentina ve Bologna'ya önerdi. Haberde Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeline de değinildi. 

10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Cengiz Ünder'in satışını teşvik etmek adına indirime giden yönetim, 10 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.

Cengiz Ünder için indirime giden Fenerbahçe, 10 milyon euro istiyor! - 3. Resim

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 24 maça çıkan tecrübeli isim 9 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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