Emre Belözoğlu kalkan oldu: Tribünlere 'sakin olun' işareti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'na destek vererek tribünlere sakin olmaları çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de bir kez daha Kerem Aktürkoğlu'na tepki vardı.
TRİBÜNLERDEN KEREM'E TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmaya 11'de başlayan ve ikinci yarıda oyundan alınan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. İlk yarıda kritik anlarda kaptırdığı toplarla tepki toplayan Kerem, 63. dakikada oyundan çıkarken sarı lacivertli tribünler oyuncuyu yuhaladı.
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BELÖZOĞLU'NDAN TRİBÜNLERE: "SAKİN OLUN"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise tribünlerden tepki gören oyuncusuna destek olarak taraftarlara durmaları yönünde işaret yaptı. İki elini havaya kaldırarak tribünlere sakin olmaları çağrısında bulunan Belözoğlu, oyundan çıktıktan sonra kulübeye yönelen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.