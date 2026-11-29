Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'na destek vererek tribünlere sakin olmaları çağrısında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de bir kez daha Kerem Aktürkoğlu'na tepki vardı.

TRİBÜNLERDEN KEREM'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmaya 11'de başlayan ve ikinci yarıda oyundan alınan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. İlk yarıda kritik anlarda kaptırdığı toplarla tepki toplayan Kerem, 63. dakikada oyundan çıkarken sarı lacivertli tribünler oyuncuyu yuhaladı.

Fenerbahçe - Erzurumspor

BELÖZOĞLU'NDAN TRİBÜNLERE: "SAKİN OLUN"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise tribünlerden tepki gören oyuncusuna destek olarak taraftarlara durmaları yönünde işaret yaptı. İki elini havaya kaldırarak tribünlere sakin olmaları çağrısında bulunan Belözoğlu, oyundan çıktıktan sonra kulübeye yönelen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala