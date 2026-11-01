Enes Ünal golünü attı, Getafe 3 golle kazandı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Sevilla'yı 3-1 mağlup etti.
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LaLiga'nın 11. haftasında Pepe Bordalas'ın çalıştırdığı Getafe, Luis Garcia yönetimindeki Sevilla'yı konuk etti.
Coliseum Stadı'ndaki karşılaşmada Sevilla, 19. dakikadaki Kike Salas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Enes Ünal ile 68. dakikada beraberliği sağlayan ev sahibi ekip, 74. dakikada Martin Satriano ile öne geçti.
Konuk ekipte Manu Bueno, 90+1'de kırmızı kart gördü.
Maçın 90+4. dakikasında Orel Mangala ile skoru 3-1'e getiren Getafe, karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla, 17 puanda kaldı.
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