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Enes Ünal golünü attı, Getafe 3 golle kazandı

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Enes Ünal golünü attı, Getafe 3 golle kazandı
Başlık ResmiEnes Ünal golünü attı, Getafe 3 golle kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Sevilla'yı 3-1 mağlup etti.

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LaLiga'nın 11. haftasında Pepe Bordalas'ın çalıştırdığı Getafe, Luis Garcia yönetimindeki Sevilla'yı konuk etti.

Coliseum Stadı'ndaki karşılaşmada Sevilla, 19. dakikadaki Kike Salas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Enes Ünal ile 68. dakikada beraberliği sağlayan ev sahibi ekip, 74. dakikada Martin Satriano ile öne geçti.

Konuk ekipte Manu Bueno, 90+1'de kırmızı kart gördü.

Maçın 90+4. dakikasında Orel Mangala ile skoru 3-1'e getiren Getafe, karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla, 17 puanda kaldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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