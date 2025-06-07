Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert cevap: Seni bir daha uyarmayacağım!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde yaşanan olaylar spor gündeminden düşmüyor. Önceki maç Olympiakos'un deplasmanda Panathinaikos'u mağlup ederek, seride 2-1 öne geçmesinin ardından konuk ekibin genel menajeri Nikos Lepeniotis, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli koç, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Lepeniotis'e cevap verdi.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Haziran'da Olympiakos ile oynadıkları final serisi 2'nci maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. 59 yaşındaki başantrenör, olaylar nedeniyle kınama ve 5 bin euro para cezasına çarptırılırken, Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopulos ise 10 ay tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin euro para cezası almıştı.

"SORGULANDIM, SUÇLANDIM, CEZA ALDIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Ataman, "Olympiacos B.C. genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiacos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sahanızda 5 gün önce organize şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece 3 Olympiacos avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Geri adım atmadım, atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm.

"AVRUPA SPOR TARİHİNE KARA LEK OLARAK GEÇTİ"

Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınız ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

"HİÇ KİMSE BU İMALARDA BULUNAMAZ"

Son olarak, yaptığın açıklamada ‘Ormandan canlı çıktık’ demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak söylüyorum hiç kimse, Avrupa’nın en modern basketbol salonu olan OAKA'ya 'orman'; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına 'hayvan' imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili seni bir daha uyarmayacağım. Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın."

LEPENIOTIS NE DEMİŞTİ?

"Ne yazık ki, basketbolu onlarca yıl geriye götürdüğüne inandığımız bir dizi olayı rapor etmek ve kınamak gibi tatsız bir konumdayım. Öncelikle Panathinaikos koçunun, bizim koçumuza karşı gösterdiği saygısızlıktan başlamak istiyorum. Maçın başında, uzun yıllardır gelenek haline gelmiş olmasına rağmen, koçumuzun uzattığı rakip takım amblemini kabul etmeyi reddetti. Her türlü rekabete rağmen tüm koçlar bunu kabul eder. Bir kez daha maç sonunda oyundan atıldı, açıkça kaybeden tarafa ilgiyi çekmek için yapılan bir hareketti. Bugün yaşananlar bizi yıllarca geriye götürdü. Gerçek anlamda bir ormandı orası ama biz o ormandan canlı, galip ve gururlu şekilde çıktık."