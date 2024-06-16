EURO 2024'te Sırbistan-İngiltere kozlarını paylaşıyor

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te tüm heyecanıyla sürüyor. İngiltere Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. EURO 2024 C Grubu'nun 1'inci haftasında Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. İşte maçtan dakika dakika önemli anlar...

Canlı Anlatım Özeti 46' İKİNCİ YARI BAŞLADI

45' İLK YARI SONA ERDİ

45' SIRBİSTAN'DAN KORNERLE SON DAKİKADA GOLE YAKLAŞTI

43' SIRBİSTAN'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

🟨39' KONTROLSÜZ HAREKETİ HAKEM AFFETMEDİ

30' İNGİLTERE'NİN ŞUTU BARAJDAN GERİ GELDİ

20' SIRBİSTAN BERABERLİĞE YAKLAŞTI

⚽️ 13' İNGİLTERE GOLU BULUYOR: 1-0

4' İNGİLTERE'DEN TEHLİKELİ ATAK

1' MAÇTA İLK DÜDÜK ÇALDI

ARENA AUFSCHALKE'DE BÜYÜK COŞKU

16.06.2024 23:10

46' İKİNCİ YARI BAŞLADI

Daniele Orsato ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Sırbistan başlıyor.

16.06.2024 22:45

45' İLK YARI SONA ERDİ

Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave edildi. Uzatmalarda da sonuç değişmedi. Daniele Orsato ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

16.06.2024 22:45

45' SIRBİSTAN'DAN KORNERLE SON DAKİKADA GOLE YAKLAŞTI

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Mladenovic'in ceza alanına gönderdiği ortasında Jude Bellingham topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16.06.2024 22:43

43' SIRBİSTAN'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Sırbistan gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Filip Kostic oyundan çıkarken, Filip Mladenovic yerine giren isim oluyor.

16.06.2024 22:39

🟨 39' KONTROLSÜZ HAREKETİ HAKEM AFFETMEDİ

Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Nemanja Gudelj, Jude Bellingham'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Daniele Orsato tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

16.06.2024 22:30

30' İNGİLTERE'NİN ŞUTU BARAJDAN GERİ GELDİ

Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Trent Alexander-Arnold'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

16.06.2024 22:20

20' SIRBİSTAN BERABERLİĞE YAKLAŞTI

Andrija Zivkovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Aleksandar Mitrovic'in yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

16.06.2024 22:13

⚽️ 13' İNGİLTERE GOLU BULUYOR: 1-0

GOOOLL!!! İngiltere Sırbistan karşısında ilk gölü attı.. Jude Bellingham Sırbistan kalesinde ağları havalandırdı.

Jude Bellingham, hızlı gelişen atakta Bukayo Saka'nın sağ kanatta son çizgiden ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükseldi. Bellingham, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Predrag Rajkovic'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

16.06.2024 22:03

4' İNGİLTERE'DEN TEHLİKELİ ATAK

Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Trent Alexander-Arnold'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Sergej Milinkovic-Savic topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16.06.2024 22:00

1' MAÇTA İLK DÜDÜK ÇALDI

Hakem Daniele Orsato maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye İngiltere başlıyor.

16.06.2024 22:13

ARENA AUFSCHALKE'DE BÜYÜK COŞKU

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Sırbistan ile İngiltere arasında oynanacak maç öncesi taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Bir ay sürecek Avrupa'nın en büyük futbol festivali için farklı ülkelerden gelen futbolseverler, turnuvaya büyük ilgi gösteriyor.

Maçtan önce toplanarak bir araya gelen İngiliz ve Sırp taraftar grupları, tezahüratlar eşliğinde stada akın etti.

İki ülkenin taraftarlarının yanı sıra bu ülkeleri destekleyen futbolseverler de alanda gözlemlendi.

Hem basın hem de taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde renkli görüntüler oluştu.

16.06.2024 21:00

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Kostic, Gudelj, Lukic, Milinkovic-Savic, Vlahovic, Mitrovic.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Alexander Arnold, Bellingham, Saka, Foden, Kane.

YER: ALMANYA