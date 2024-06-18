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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocası" sözleri olay oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Rakiplerini hedef alan Koç, "Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile üyeler katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ OLAY OLDU

Törende konuşan Ali Koç, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün önemli bir maça çıkacağını dile getirerek, "Bir sonraki tura geçeriz umarım. Bunu yapacak kadro kalitemiz var. Allah onlara şans versin. İnşallah ikinci bir bayramı bu akşam kutlarız. Yüzücülerimizi de kutluyorum. Basında yüzücülerimizin başarısında Fenerbahçe'nin adı bilerek veya bilmeyerek geçmedi. Basketbol takımımızı da kutlarım. Hocamız, sezon ortasında gelmesine rağmen ligde şampiyon oldu. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Ali Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe hoca getirdiğinde şampiyonluk unutuldu. Fenerbahçe seçime gittiği zaman siyasi seçimlerden daha fazla dikkat çekti. İki Fenerbahçe başkan adayı televizyona çıktığında reyting rekoru kırıldı. Ayrıca bir rakibimiz var. Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittirerek şampiyon yapan sisteme karşı kullanalım."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un

ALİ KOÇ TRANSFERLER İÇİN TARİH VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı işaret eden Koç, "İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur. Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Gazetede çıkan isimlere itibar etmeyin. Bizden haber bekleyin. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra piyasa hareketlenir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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