Fenerbahçe derbide Galatasaray'a şans tanımadı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi altıncı hafta maçında Galatasaray Daikin’e konuk oldu.
Sarı lacivertliler; 22-25, 18-25, 18-25 setler sonunda derbi maçından 3-0 galip ayrılarak namağlup ünvanını korudu.
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Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Setler: 22-25, 18-25, 18-25
Süre: 84 dakika (31, 28, 25)