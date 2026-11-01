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Fenerbahçe derbide Galatasaray'a şans tanımadı

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Fenerbahçe derbide Galatasaray'a şans tanımadı
Başlık ResmiFenerbahçe derbide Galatasaray'a şans tanımadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi altıncı hafta maçında Galatasaray Daikin’e konuk oldu.

Sarı lacivertliler; 22-25, 18-25, 18-25 setler sonunda derbi maçından 3-0 galip ayrılarak namağlup ünvanını korudu.

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Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)

Setler: 22-25, 18-25, 18-25

Süre: 84 dakika (31, 28, 25)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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