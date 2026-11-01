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Spor

Fenerbahçe Tarfin, TOFAŞ'ı rahat geçti

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Fenerbahçe Tarfin, TOFAŞ'ı rahat geçti
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin, TOFAŞ'ı rahat geçti

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı TOFAŞ'ı 88-77 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında TOFAŞ'ı 88-77 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

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TOFAŞ: Jones 20, Efe Postel 4, Thurman 8, Sadık Emir Kabaca 9, McNeace, Carter 4, Nutall 10, Emirhan Serbest 3, Reynolds 16, Leon Apaydın 3

1. Periyot: 25-21

Devre: 47-43

3. Periyot: 70-59

Beş faulle çıkan oyuncu: 21.50 Carter (TOFAŞ)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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