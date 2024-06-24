Fenerbahçe'de işler çok zor! Hem dev rakiplerle hem yüksek taleplerle boğuşuyor...

Jose Mourinho etkisiyle kadrosuna önemli takviyeler yapma çabasındaki sarı lacivertlilerin talip olduğu isimlere devler kanca atıyor. Masaya oturan oyuncuların talepleri de cebi ve sınırları zorluyor

Beklenti büyük! Galatasaray’ın hesabı; Zaha ve Tete’den en az 20 milyon avro

Beklenti büyük! Galatasaray’ın hesabı; Zaha ve Tete’den en az 20 milyon avro

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho’yla yeni umutlara yelken açan Fenerbahçe’de hedef iskelet kadroyu korumak ve nokta atışı transferlerle zirveye oynamak. Ancak Portekizli hocanın isteği doğrultusunda stoper, orta saha, kanat ve forvet transferi için transfer pazarına dalan sarı lacivertliler kan terliyor. Önceliği bonservisi elinde olan isimlere veren Fenerbahçe’nin temas geçtiği oyuncular, Jose Mourinho cazibesiyle sarı lacivertlilere sıcak baksa da, ekonomik talepler yönetimi terletiyor. Tabii bir de oyuncuların diğer talipleri var ki, piyasayı yükseltiyor! ManU’nun gözden çıkardığı Lindelöf için İnter’le yarışan Fenerbahçe’nin Casemiro’daki rakibi ise Arap takımları.

ÇABUK OLMAYACAK

Fenerbahçe’nin temas kurduğu Sırp orta saha Lazar Samardzic’in peşinde Juventus ve Lazio var. Sırp sol kanat Filip Kostic’te rakip Galatasaray. Morata hamlesinde sarı lacivertlilerin karşısına dikilen Milan. Rakiplerin bütçeleri Fenerbahçe’den yüksek, ancak sarı lacivertliler Mourinho cazibesiyle birçok zorluğu aşabileceklerine inanıyor. Fakat, EURO 2024’ün de etkisiyle transferlerin kısa sürede bitmesi pek mümkün gözükmüyor. Bu arada Mourinho’nun sık sık başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco’yla görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldığı, tarafların alternatif isimler üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.

SON ADAY RUSYA'DAN

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit’ten Mateo Cassierra için harekete geçti. Rus ekibinin 15 milyon avro bonservis istediği 27 yaşındaki Kolombiyalı geçen sezonu 38 maçta 24 gol, 8 asistle tamamlamıştı.

MOURİNHO ISRARCI

Stoper sıkıntısı yaşamak istemeyen Jose Mourinho’nun Becao ve Djiku’nun yanına iki garanti isim talebi üzerine harekete geçen Fenerbahçe, Lindelöf’le prensipte anlaştı. Sarı lacivertliler yerli stoper için ise Çağlar’la el sıkıştı. Fenerbahçe millî yıldızı bonservisiyle almak için Atletico ile pazarlık masasında.

İlgili Haberler Fenerbahçe boşa çıkan Hollandalı yıldızın peşinde

YA İMZA YA VEDA

Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Osayi ile yeni mukavele görüşmelerini sürdürüyor. Nijeryalı savunmacı ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Osayi imza atmazsa gelen teklifleri değerlendirecek Fenerbahçe, Nijeryalı için 15 milyon avro bonservis bedeli belirledi.

FENER TOPUK’LUYOR

Sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe bugün altıgünlük kamp için Düzce’ye geçecek. Sezonun ilk antrenmanı 17:00’de Topuk Yaylası’nda yapılacak. 29 Haziran’da Petrolul Ploieşti’yle yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul’a dönecek Fenerbahçe, 2-13 Temmuz’da ise Avusturya’da kamp gerçekleştirecek.

CRESPO'DAN ÖVGÜ: MOU FENERBAHÇE'Yİ COŞTURACAK

Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, “Hem Mourinho hem de Fenerbahçe taraftarları çok hırslı, mükemmel bir birliktelik olacak. Fenerbahçe’nin Türk futboluna yeniden hâkim olacağına yürekten inanıyorum. Mou’nun gelişiyle her şeyin yoluna girdiğini düşünüyorum” dedi.