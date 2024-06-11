Fenerbahçe'de seçim bitti, gündem değişti! Sıra geldi transfere

Başkanlık koltuğunu koruyan Ali Koç, yeni yönetim kuruluyla birlikte gaza bastı. Sarı lacivertliler, Mourinho’nun istekleri doğrultusunda stoper, forvet, orta saha ve kanat arıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de tansiyonun tavan yaptığı, sonrasında her şeyin tatlıya bağlandığı başkanlık seçimi Ali Koç’un zaferiyle tamamlandı ve yeni yönetim nefes almadan transfer operasyonuna başladı. Acun Ilıcalı ve Mairo Branco ile bir toplantı yapan Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun talep ettiği oyuncular için start düğmesine bastı. Sarı lacivertliler, Portekizli hocanın isteği doğrultusunda, stoper, forvet, orta saha ve kanat mevkileri için görüşmelere başladı. Serdar Aziz ve Samet Akaydin’ın üzerini çizen Mourinho eski öğrencisi Raphael Varane’ı talep ettiği gibi Çağlar’ı da istiyor.

LİSTE BAŞI HOJBJERG

Luan Peres ve Emir Ortakaya için nihai kararını kamp sonrası verecek Jose Mourinho’nun sunduğu listenin ilk sırasında ise Pierre Emile Hojbjerg yer alıyor. 28 yaşındaki Danimarkalı ön libero için Tottenham’la Mario Branco görüşüyor. Mou’nun bizzat davet ettiği Hojbjerg’in sarı lacivertlilere sıcak baktığı, Başkan Ali Koç’un Acun Ilıcalı ile İngiltere’ye gidip transferi bitireceği belirtiliyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci ve Osayi ile sözleşme uzatma görüşmelerinde imza aşamasına gelen Kanarya’nın yine Jose Mourinho’nun onayıyla Mert Hakan Yandaş’a da yeni mukavele teklifi yaptığı öğrenildi.

TOTTENHAM İSTEMİYOR

Danimarka’nın değişmezlerinden Hojbjerg’in Tottenham’la 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak İngiliz ekibi tecrübeli oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Fenerbahçe ise en iyi teklifi yapan kulüp olarak transferde en güçlü aday.

SOLA ÇİFTE ADAY: MİN SON VE STERLİNG

Jose Mourinho kozuyla gözünü dünya yıldızlarına diken Fenerbahçe’nin sol kanat için belirlediği isimler Raheem Sterling ile Heung Min Son. Sarı lacivertliler her iki oyuncunun da temsilcileriyle görüştü. Mou’nun favorisinin Min Son olduğu biliniyor. Ancak Arap ekiplerinin de radarındaki Güney Koreli kolay lokma değil. Chelsea’den ayrılmak isteyen Sterling’i kiralamak daha yakın hedef durumunda.