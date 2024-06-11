Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de seçim bitti, gündem değişti! Sıra geldi transfere

Fenerbahçe'de seçim bitti, gündem değişti! Sıra geldi transfere

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de seçim bitti, gündem değişti! Sıra geldi transfere

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkanlık koltuğunu koruyan Ali Koç, yeni yönetim kuruluyla birlikte gaza bastı. Sarı lacivertliler, Mourinho’nun istekleri doğrultusunda stoper, forvet, orta saha ve kanat arıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de tansiyonun tavan yaptığı, sonrasında her şeyin tatlıya bağlandığı başkanlık seçimi Ali Koç’un zaferiyle tamamlandı ve yeni yönetim nefes almadan transfer operasyonuna başladı. Acun Ilıcalı ve Mairo Branco ile bir toplantı yapan Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun talep ettiği oyuncular için start düğmesine bastı. Sarı lacivertliler, Portekizli hocanın isteği doğrultusunda, stoper, forvet, orta saha ve kanat mevkileri için görüşmelere başladı. Serdar Aziz ve Samet Akaydin’ın üzerini çizen Mourinho eski öğrencisi Raphael Varane’ı talep ettiği gibi Çağlar’ı da istiyor.

LİSTE BAŞI HOJBJERG

Luan Peres ve Emir Ortakaya için nihai kararını kamp sonrası verecek Jose Mourinho’nun sunduğu listenin ilk sırasında ise Pierre Emile Hojbjerg yer alıyor. 28 yaşındaki Danimarkalı ön libero için Tottenham’la Mario Branco görüşüyor. Mou’nun bizzat davet ettiği Hojbjerg’in sarı lacivertlilere sıcak baktığı, Başkan Ali Koç’un Acun Ilıcalı ile İngiltere’ye gidip transferi bitireceği belirtiliyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci ve Osayi ile sözleşme uzatma görüşmelerinde imza aşamasına gelen Kanarya’nın yine Jose Mourinho’nun onayıyla Mert Hakan Yandaş’a da yeni mukavele teklifi yaptığı öğrenildi.

TOTTENHAM İSTEMİYOR

Danimarka’nın değişmezlerinden Hojbjerg’in Tottenham’la 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak İngiliz ekibi tecrübeli oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Fenerbahçe ise en iyi teklifi yapan kulüp olarak transferde en güçlü aday.

SOLA ÇİFTE ADAY: MİN SON VE STERLİNG

Jose Mourinho kozuyla gözünü dünya yıldızlarına diken Fenerbahçe’nin sol kanat için belirlediği isimler Raheem Sterling ile Heung Min Son. Sarı lacivertliler her iki oyuncunun da temsilcileriyle görüştü. Mou’nun favorisinin Min Son olduğu biliniyor. Ancak Arap ekiplerinin de radarındaki Güney Koreli kolay lokma değil. Chelsea’den ayrılmak isteyen Sterling’i kiralamak daha yakın hedef durumunda.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Okan Buruk net konuştu: Satmayacağız!Beşiktaş'a iki cesur yürek! Sola takviyeler İskoçya'dan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fethiye'de Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladılar - SporAli Koç'un seçilmesini su altından kutladılarErden Timur 'Geri dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevap verdi! 'Var gibi hissettim' - SporErden Timur'dan 'Dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna cevapSüper Lig'in yeni ekibi Umut Nayır için harekete geçti! Resmi görüşmeler başladı - SporSüper Lig'in yeni ekibi Umut Nayır için harekete geçti! Resmi görüşmeler başladıMotosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybetti - SporMotosikletle kanala uçan futbolcu hayatını kaybettiChealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktı - SporChealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktıFenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi! İnter yıldız oyuncu için bonservis belirledi - SporFenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...