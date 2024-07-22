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Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lugano maçı kadrosunda Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı!

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Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 23 Temmuz Salı günü Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda; Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe, Lugano ile karşılaşacak.

23 Temmuz Salı günü oynanacak zorlu müsabaka öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA'ya bildirdiği kadro netleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lugano maçı kadrosunda Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı! - 1. Resim

CENGİZ ÜNDER KADRODA YER ALMADI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'de; Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lugano maçı kadrosunda Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı! - 2. Resim

Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
 
Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Düzenleyen:  - Spor
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