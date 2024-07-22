Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lugano maçı kadrosunda Cengiz Ünder ve Levent Mercan yer almadı!

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 22 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme:

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 23 Temmuz Salı günü Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda; Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir yer almadı.