Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fransızlar duyurdu: Ezeli rakibe gidiyor! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Fransızlar duyurdu: Ezeli rakibe gidiyor! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransızlar duyurdu: Ezeli rakibe gidiyor! Jorge Jesus&#039;un yeni takımı...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda görev yapan, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal ile geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oluyor. Poretkizli antrenör, Al Hilal'in ezeli rakibine gidiyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılmasının ardından arayışlar devam ediyor. Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'la da ilgilendiği iddia edilen Al Nassr'ın listesinde Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un öne çıktığı belirtildi.

JORGE JESUS İLE RESMİ GÖRÜŞME

Fransız basınından Footmercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan kulübü, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran, daha sonra Al Hilal'in başına geçen 70 yaşındaki teknik adamla resmi temaslara başladı.

Fransızlar duyurdu: Ezeli rakibe gidiyor! Jorge Jesus'un yeni takımı... - 1. Resim

TÜRKİYE'DE KUPA KAZANDI

Birçok başarı elde ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi finaline çıkan Jorge Jesus, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Martı e-ulaşım lisansını aldı! Martı TAG yasal mı oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vukuatları film olur! Olayların adamı Mario Balotelli'nin yeni rotası 3. lig - SporDevleri peşinden koşturuyordu, 3. lige düştüSüper Lig'de Volkan Demirel sürprizi! Eski takım arkadaşının yerine mi geliyor? - SporSüper Lig'de sürpriz! Eski takım arkadaşının yerine geliyorGalatasaray'ın 5 yıldızlı formaları tanıtıldı! Icardi, Uzi, Sane... - SporIcardi, Uzi, Sane... İşte G.Saray'ın 5 yıldızlı formalarıGalatasaray'da kriz çıkarmıştı! Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu - SporG.Saray'da kriz çıkarmıştı! Tarih yazıyorFenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray ile anlaştı! Üçüncü dönem başlıyor - SporFenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray ile anlaştıNecati Ateş resmen duyurdu! İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi - SporBarış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...