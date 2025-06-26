Fransızlar duyurdu: Ezeli rakibe gidiyor! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda görev yapan, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal ile geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oluyor. Poretkizli antrenör, Al Hilal'in ezeli rakibine gidiyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılmasının ardından arayışlar devam ediyor. Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'la da ilgilendiği iddia edilen Al Nassr'ın listesinde Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un öne çıktığı belirtildi.

JORGE JESUS İLE RESMİ GÖRÜŞME

Fransız basınından Footmercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan kulübü, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran, daha sonra Al Hilal'in başına geçen 70 yaşındaki teknik adamla resmi temaslara başladı.

TÜRKİYE'DE KUPA KAZANDI

Birçok başarı elde ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi finaline çıkan Jorge Jesus, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.