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Galatasaray, Derrick Köhn'ün yerini doldurdu! Aslan'ın yeni sol beki Fransa'dan...

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Galatasaray, Derrick Köhn&#039;ün yerini doldurdu! Aslan&#039;ın yeni sol beki Fransa&#039;dan...

Spor Haberleri

Young Boys'a 2 maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, aradığı sol beki Fransa'da buldu. Derrick Köhn'ü Alman ekibi Werder Bremen'e kiralayan Aslan, Monaco'nun yıldızını kadrosuna kattı.

Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek büyük bir şok yaşayan Galatasaray, gözünü Süper Lig ve Avrupa Ligi'ne çevirdi. Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, transfere hız verdi. 

Galatasaray, Derrick Köhn'ün yerini doldurdu! Aslan'ın yeni sol beki Fransa'dan... - 1. Resim

Derrick Köhn'den memnun olmayan Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar yapan yönetim, deneyimli oyuncu ile yollarını ayırdı. 

Galatasaray, Derrick Köhn'ün yerini doldurdu! Aslan'ın yeni sol beki Fransa'dan... - 2. Resim

Köhn'ü Alman ekibi Werder Bremen'e 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralayan Cimbom, aradığı sol beki Fransa'da buldu.

Galatasaray, Derrick Köhn'ün yerini doldurdu! Aslan'ın yeni sol beki Fransa'dan... - 3. Resim

YENİ SOL BEK FRANSA'DAN GELİYOR

Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki Senegalli Ismail Jakobs'u 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor. Ligue 1 ekibine 1 milyon euro da kiralama bedeli ödenecek.

Galatasaray, Derrick Köhn'ün yerini doldurdu! Aslan'ın yeni sol beki Fransa'dan... - 4. Resim

Monaco formasıyla 105 maça çıkan deneyimli sol bek, 1 gol ve asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Derrick Köhn'ün yerini doldurdu! Aslan'ın yeni sol beki Fransa'dan... - 5. Resim

Ismail Jakobs, 2021'de Köln'den Fransız ekibine 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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