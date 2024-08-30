Galatasaray, Derrick Köhn'ün yerini doldurdu! Aslan'ın yeni sol beki Fransa'dan...

Young Boys'a 2 maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, aradığı sol beki Fransa'da buldu. Derrick Köhn'ü Alman ekibi Werder Bremen'e kiralayan Aslan, Monaco'nun yıldızını kadrosuna kattı.

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Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek büyük bir şok yaşayan Galatasaray, gözünü Süper Lig ve Avrupa Ligi'ne çevirdi. Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, transfere hız verdi.

Derrick Köhn'den memnun olmayan Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar yapan yönetim, deneyimli oyuncu ile yollarını ayırdı.

Köhn'ü Alman ekibi Werder Bremen'e 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralayan Cimbom, aradığı sol beki Fransa'da buldu.

YENİ SOL BEK FRANSA'DAN GELİYOR

Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki Senegalli Ismail Jakobs'u 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor. Ligue 1 ekibine 1 milyon euro da kiralama bedeli ödenecek.

Monaco formasıyla 105 maça çıkan deneyimli sol bek, 1 gol ve asistlik katkı sağladı.

Ismail Jakobs, 2021'de Köln'den Fransız ekibine 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı.