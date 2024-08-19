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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor!

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Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona&#039;dan ayrılıyor!

Spor Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İlkay Gündoğan ile ilgili İspanyol basınından flaş bir haber geldi. Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Türk asıllı Alman yıldızın son durumunun 1 hafta içinde belli olacağı ifade edildi.

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin İlkay Gündoğan'ı istediği iddia ediliyordu. Barcelona'dan ayrılabileceği konuşulan Alman futbolcu için sarı-kırmızılı ekibin yeniden devreye girdiği belirtiliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor! - 1. Resim

İSPANYOL BASINI DUYURDU! "KABUL ETTİ..."

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İlkay Gündoğan ile görüşecek kendisine düzenli forma şansı veremeyeceğini iletti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor! - 2. Resim

33 yaşındaki oyuncunun Barcelona'dan ayrılmayı kabul ettiği ve yeni takımıyla ilgili kararını 1 hafta içinde vereceği haberin detaylarında yer aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor! - 3. Resim

Bir başka İspanyol gazetesi Cadena Ser ise Suudi Arabistan'dan teklif alan İlkay'ın bu ülkede forma giymeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor! - 4. Resim

Oyuncunun seçenekleri ise; eski takımı Manchester City ve Galatasaray.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor! - 5. Resim

Barcelona kariyerinde 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol atarken 14 de asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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