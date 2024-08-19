Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor!

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 19 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İlkay Gündoğan ile ilgili İspanyol basınından flaş bir haber geldi. Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Türk asıllı Alman yıldızın son durumunun 1 hafta içinde belli olacağı ifade edildi.