Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Fransız ekibi Lyon'a kiraladı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 31 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 09:27 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Derrick Köhn'ün ardından Wilfried Zaha da gönderildi. Fildişili yıldız, Fransız ekibi Lyon'a 1 sezonluk kiralandı. Sarı-kırmızlı ekip, bu transferde 3 milyon euro kazanacak. Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye transfer çalımı olarak kadrosuna kattığı Zaha, hayal kırıklığı oldu.