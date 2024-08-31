Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Fransız ekibi Lyon'a kiraladı
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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Derrick Köhn'ün ardından Wilfried Zaha da gönderildi. Fildişili yıldız, Fransız ekibi Lyon'a 1 sezonluk kiralandı. Sarı-kırmızlı ekip, bu transferde 3 milyon euro kazanacak. Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye transfer çalımı olarak kadrosuna kattığı Zaha, hayal kırıklığı oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası transferde gaza basan Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen futbolcuları gönderiyor.
HAYAL KIRIKLIĞI OLDU! LYON'A KİRALANDI
Dün Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir yollarını ayırmak için uğraştığı Zaha'yı Lyon'a yolladı.
Geçen yaz imzası büyük yankı uyandıran yıldız futbolcu, Galatasaray'da hayal kırıklığı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yle de görüşen Zaha'yı ezeli rakibinin elinden almıştı.
Bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan 31 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Lyon forması giyecek.
1 SEZON FRANSA'DA OYNAYACAK
Galatasaray Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha'yı Fransız ekibi Lyon'a sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Galatasaray'dan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.
Galatasaray formasını 43 maçta giyen Wilfried Zaha, 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.