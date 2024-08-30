Galatasaray'da Köhn ve Zaha yeni takımlarına imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 30 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'da 2 ayrılık birden yaşandı. Okan Buruk'un takımda düşünmediği Derrick Köhn Alman ekibi Werder Bremen'e, Zaha ise Fransız takımı Lyon'a transfer oldu. İki futbolcu da imza için İstanbul'dan ayrıldı.