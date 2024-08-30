Galatasaray'da Köhn ve Zaha yeni takımlarına imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı
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Galatasaray'da 2 ayrılık birden yaşandı. Okan Buruk'un takımda düşünmediği Derrick Köhn Alman ekibi Werder Bremen'e, Zaha ise Fransız takımı Lyon'a transfer oldu. İki futbolcu da imza için İstanbul'dan ayrıldı.
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Aslan, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Okan Buruk'un istemediği futbolcularla yollarını ayırıyor.
Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen 2 oyuncu, sarı-kırmızılı takıma veda etti.
2 YILDIZ İMZA İÇİN GİTTİ
Deneyimli sol bek Derrick Köhn, Werder Bremen'e 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralandı.
25 yaşındaki futbolcu Almanya'ya uçtu.
Geçen yaz Aslan olan ancak büyük hayal kırıklığı yaşatan Zaha'nın da yeni adresi netleşti. Fildişili kanat, Fransız ekibi Lyon'a kiralandı.
Zaha, Lyon'la imzalamak için Fransa'ya gitti. Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi olarak ayrılıkları duyurması bekleniyor.
Wilfried Zaha, Galatasaray formasını 43 maçta giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.