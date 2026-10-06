"Galatasaray'a operasyon" iddiası olay oldu: Yapının esas kurbanı biziz

Galatasaray'da Haziran 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında başkanlık koltuğunda oturan Burak Elmas, Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına getirilme sürecine karşı çıktığını söyledi. Elmas, "Yapının esas kurbanı biziz" açıklamasında bulundu.

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Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas, 2024 yılında Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığına getirilmesine karar verildiği toplantıda yer almadığını açıklarken; 2021 yılında sarı-kırmızılı kulübe operasyon yapıldığını savundu.

Burak Elmas, Galatasaray'da bir yıl başkanlık yaptı.

"GÜNDOĞDU'YA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIM"

343 Digital'e konuşan Elmas, "O günler dün gibi aklımda çünkü başımıza gelenler hiç aklımdan çıkmadı. Kronolojik olarak anlatıyorum. Serdar Tatlı istifa ettikten sonra yeni 'MHK başkanı kim olmalı?' gündemli bir yemek yedik Sait Halim Paşa Yalısı'nda. 4 büyük kulübün başkanları ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Bey vardı. 5'er tane isim söylendi, her kafadan ses çıktı. Hatta Ecmel Bey, 'Ferhat Gündoğdu olsun' dedi, ben şiddetle karşı çıktım. 'Galatasaray olarak bize dayatılan veya kefil olacak kadar tanımadığımı hiçbir isme evet demeyiz' diyerek muhalefet ettim" ifadelerini kullandı.

"BİZE RAĞMEN BAŞKAN YAPTILAR"

Burak Elmas, "Kulüpler, iki gün sonra TFF'ye gidip toplantı yapmışlar. Ben orada yoktum; biz olmadan, hatta bize rağmen Ferhat Gündoğdu'yu MHK başkanı yapmışlar. Nihat Özdemir ile bizim aramız bu ve benzer kurul atamaları ve kararları nedeniyle hep bozuktu. Hatırlayın, Marcao-Kerem kavgası oldu. İlk suçu olmasına rağmen Marcao'ya üst limitten 8 maç ceza verildi. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için 8 maç ceza aldı; o 8 maçta 1 galibiyet aldık. O dönemki hakem hatalarına bakılsın, resmen zirve yarışından koparıldık. O dönemki bütün atamalar ve cezalar incelensin; o dönem yapılanlar aydınlatılsın" şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir

"2021'DE BİZE OPERASYON ÇEKİLDİ"

O dönem camiadan destek göremediğini belirten Burak Elmas, "Unutmadan Rizespor'dan Oğulcan'ı almıştık. TFF bizim aleyhimize karar verdi. Çocuğun da kariyeri bitti, biz de ondan adam gibi faydalanamadık. Bakın çok net söylüyorum, yapının esas kurbanı biziz. Bunu defalarca söyledim medyaya ama kendi camiamız arkamızda durmadığı için ve bize hiç kulak vermedikleri için Galatasaray'a o sezon operasyon çekildi. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var Allah'tan. İnşallah 2021'de Galatasaray'a yapılan operasyonların her yerdeki paydaşları adalet tarafından ortaya çıkarılır. Galatasaray camiası o gün bana kulak vermedi ama umarım şu anda söylediklerimi dikkate alır" sözlerini sarf etti.

Oğulcan Çağlayan

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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