G.Saray, Danimarkalı savunmacının süreci can sıkıyor. 2021’de Kopenhag’dan 7 milyon avroya alınan bir yıl sonra 15 milyon avroya varan teklifler alan ancak o dönem satılmayan stoper şimdi “Bonservisimi bedava verin gideyim” diyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da yönetimin transferde başarılı hamleleri bulunuyor ama Victor Nelsson örneğinde olduğu gibi can sıkıcı gerçekler de var. Danimarkalı stoperin gelişine, gelişimine, geri gidişine ve son durumuna bir bakalım. 2021’de Kopenhag’dan 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan savunma oyuncusu ‘sigorta’ gibi görülüyordu. Bir yıl sonra Sevilla başta olmak üzere İngiliz kulüplerinden Galatasaray’a 15 milyon avroya ulaşan bonservis teklifleri geldi. Ancak o dönemde beklenti 20 milyon avroydu ve satışına onay çıkmamıştı. Hatta ayrılma ihtimaline karşı ücretinde iyileştirme yapılıp bir sezon sonrası Avrupa’ya gitme sözü de verilmişti.

Victor Nelsson

KARŞILIKLI ANLAŞMA…

2023’te güncel piyasa değeri 19 milyon avroları gören Nelsson sonrasında düşüşe geçti. Geçen sezon Verona’ya kiralık gönderilen savunma oyuncusu yeniden yuvaya döndü. Yıllık 1,3 milyon avro garanti ücreti bulunan 27 yaşındaki sarı kırmızılı oyuncunun durumu can sıktı. Okan Buruk’un geçen sezon görmeye bile dayanamadığı ancak bu sezon kampa götürdüğü Nelsson kadroda düşünülmüyor. Yabancı kontenjanına da takılan Nelsson yönetime, ‘Bonservisimi bedelsiz verin, gideyim’ dedi. Eli kolu bağlı olan ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Danimarkalı ismin mukavelesinin karşılıklı anlaşarak feshi gündemde.

DEĞERİ DÜŞTÜ

Sarı kırmızılı formayı yeni giydiği ilk iki sezonda performansıyla parmak ısırtan Nelsson’un piyasa değeri 19 milyon avrolardan 6 milyon avroya kadar inmiş durumda.

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