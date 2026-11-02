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Galatasaray'da patates-soğan krizi: Faturası şoföre kesildi

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Galatasaray'da patates-soğan krizi: Faturası şoföre kesildi
Başlık ResmiGalatasaray'da patates-soğan krizi: Faturası şoföre kesildi

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne bir manavdan çuvallarla patates ve soğan yüklenmesi sosyal medyada gündem olurken yeni bir gelişme yaşandı.

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Sarı kırmızılıların voleybol takımının otobüsüne önceki gün bir manavdan çuvalla patates ve soğan yüklenirken çekilen görüntüler sosyal medyada alay konusu olmuştu.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Başkan Dursun Özbek, derhâl olayın soruşturulmasını istedi. Firma, şoförü işten çıkarıp kulüpten özür diledi…

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NE OLMUŞTU?

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne bir manavdan alınan patates ve soğanların yüklendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyaya yansıyan videoda, bir manavdan alınan patates ve soğanların takımı otobüsüne yüklendiği görüldü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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