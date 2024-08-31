Gel bakalım M. Tel Aviv! Beşiktaş, Avrupa’da İsrail takımıyla eşleşti

Basketbolda Türkiye’ye gelemeyen İsrail bakalım futbolda ne yapacak! Beşiktaş’a, Filistinlileri katleden İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı çıktı. Ve maç da fikstüre göre İstanbul’da.

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni formatlı sistemin kura çekimi yapıldı. Monako’daki kura çekimine üç takımla katıldık. Ve ilginç bir eşleşme oldu.

DIŞARIDA OYNANABİLİR

Temsilcilerimizden Beşiktaş’a, Filistinlileri katleden İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı çıktı. Ve maç da fikstüre göre İstanbul’da. Ancak güvenlik gerekçesiyle maçın başka bir ülkede oynanması yüksek ihtimal. Çünkü İsrail’e karşı haklı olarak Türk halkının ve dünyanın büyük tepkisi var. Güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye gidilmesini istemeyen İsrail’in tarafsız saha için UEFA’ya başvurması bekleniyor. Basketbolda benzer durum olmuş Anadolu Efes, Fenerbahçe ve G.Saray, İsrail takımlarıyla başka ülkelerde oynamışlardı.

BAYKUŞ'A ORTA ŞEKER

∂ Temsilcimiz Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri de belli oldu. Yeni sisteme göre burada takımlar 3’ü içerde 3’ü dışarıda 6 maç yapacak. İlk 8’e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla Play-Off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. 3 Ekim’de başlayacak Avrupa’nın kulüpler bazındaki 3 numaralı organizasyonu 28 Mayıs 2025’teki finalle sona erecek.

TAKIMLAR SEKİZ MAÇ YAPACAK İŞTE YENİ FORMAT

∂ UEFA Avrupa Ligi, 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Her takım 4’ü içeride, 4’ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8’e girenler, doğrudan son 16’ya kalacak. 9-24. sırayı alanlar, Play-Off oynayacak. İlk maçlar 25-26 Eylül’de final ise 21 Mayıs 2025’te İspanya’da.