Göztepe beraberliği sonrası Mourinho'ya eleştiri! Spor yazarları ne dedi?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Spor yazarları Jose Mourinho'nun kararları ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2 puan bıraktı. Portekizli teknik adam Süper Lig'deki ilk kaybını yaşarken, 2-0'lık skorun korunamaması büyük eleştiri aldı. Spor yazarları, 2-2 biten Göztepe-Fenerbahçe müsabakasını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

ERCAN GÜVEN: SIVAYIN KOLLARI MOURINHO'CULAR

Göztepe takımı çift santrforlu Fenerbahçe kalesinde. Kıl payı sıyıran serbest vuruşlar, muhtemel penaltı pozisyonlar, taç atışları bile tehlike oluşturuyor. Livakoviç bir kez daha maçın yıldızı oluyor. İrfan Can kulübede ve Fenerbahçe önde top tutamıyor. Hoca Krunic’ten medet umuyor yine… Ne oluyor ya? Ve Göztepe, belki daha fazlasını da hak ettiği beraberliği maçın sonuna eklenen uzatmada yakalayınca sanki adalet yerini buluyor. Sıvayın kolları Mourinho’cular!.. İster hocayı katın, isterseniz Başkan’ı… Ama anlatın; neler oluyor Fenerbahçe’de. (Milliyet)

HALİL ÖZER: SANKİ MOURINHO BU LİGİ KÜÇÜMSÜYOR

Bu maç baştan sona kadar Mou’ya yazar. Hadi ilk yarı çift forveti anlamak bir yere kadar. Ama farklı önde olmana rağmen oyunu tutmak için hiçbir doğru hamle yapmadı. İrfan Can’ı kulübede tuttu. Ferdi belli ki bırakmış. Transferini düşünüyor. Adam bir yerde de haklı. Tekmeye kafa koymaz. Nitekim öyle oldu. Sanki hoca bu ligi biraz küçümsüyor gibi. Ben hallederim havasında. Ama öyle olmuyor işte. En azından dersini erken aldı. (Milliyet)

UĞUR MELEKE: EN-NESYRI'NİN SAMİMİ ÇABASI

Bu dizilişte dikkat çekici detay, En Nesyri’nin sağ açık rolü idi. Geçmişte Malaga ve Sevilla’da birkaç maç sağ açık oynadıysa da, kariyerinin yüzde 95’ini hedef santrfor rolünde geçirmiş bir isim. Ancak En Nesyri’yi yine de dünkü samimi çabası için tebrik etmek gerek. Maçın başlarında yerini yadırgasa da 70 dakika çabaladı. Hareketliydi, çok top istedi. Bu iştahının ödülünü de iki gole katkı yaparak aldı. İlk gol öncesi penaltıda Osayi-Samuel’e ara pasını atan oydu. İkinci golü de sağdan gelerek kendisi kaydetti. Belki çok aşina olmadığı bir roldeydi ama gerek savunmada, gerek hücumdaki arzusuyla, takımının çok iyi olmadığı bir günde skoru 2-0’a taşıyan oydu. (Hürriyet)

GÜRCAN BİLGİÇ: FENERBAHÇE 2-0'DAN PUAN VERMEZ

Demirspor maçında rakip avuta atmıştı defansın uzaklaştıramadığı topu, Romulo bu kez içeri vurdu. Sezonun ilk puan kaybı uzatma dakikalarında yenilen golle geldi. Sezon matematiğinde bu goller iyi haber değildir. Sonlarda atarsan şampiyon olursun, yersen olamazsın… Fenerbahçe takımı 2-0'dan puan kaybetmez, hele Mourinho'nun takımı… Oturtsun Fred'i, soksun Krunic'i… Sonra "Nerede hata yaptım" diye düşünürsün. (Sabah)

ANLAT MOURİNHO - FAİK ÇETİNER

Son 20 dakikada ev sahibi Koray’la golü bulunca maça heyecan geldi. Bitime 15 dakika kala Fenerbahçe’de Osayi ve Maximin çıktı, yerlerine Mert Müldür ve Ferdi girdi. Niye? Ferdi girecekse devrede niye girmedi? İrfan Can Kahveci, dökülen Tadiç’in yerine niye şans bulamadı? Fenerbahçe maçı kazanıyorum derken uzatma dakikalarında yediği golle adeta intihar etti. Bu beraberliğin izahı yok. Varsa da onu Portekizli hoca anlatacak. Anlat bakalım Mourinho. (FANATİK)

AHMET ÇAKAR: MOURINHO DÜN GECE İNTİHAR ETTİ

Mourinho dün gece intihar etti, hem de Fenerbahçe'yi yaktı. Kararlarıyla Mourinho'nun ne kadar iyi bir hoca olup olmayacağı tartışılacağı gibi ne kadar adam olduğu da tartışılabilir. Göztepe gibi mütevazi bir takıma karşı 2-0 önde kapattığın maçta puan kaybediyorsan, Mourinho ağır şekilde tartışılmalıdır.