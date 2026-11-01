Hakan Safi'den Aziz Yıldırım ve futbolculara destek çağrısı: "Sahaya çıkmak istemiyorlar"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, sarı lacivertli takımın kötü gidişatına ilişkin açıklamalar yaptı. Camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Safi, gelecek sezon yapılacak seçime de dikkat çekerek eleştirilerin doğal olduğunu ancak istifa çağrıları ve kötü tezahüratların kulübe zarar verdiğini söyledi.

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Fenerbahçe'de son başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a rakip olan Hakan Safi, takımın zor günlerden geçtiğini ve camianın kulübe destek vermesi gerektiğini belirtti.

"AZİZ BAŞKANIN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ"

Eleştirilerin doğal olduğunu ancak sezon sonuna kadar hem yönetime hem de takıma destek olunması gerektiğini vurgulayan Safi, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz Başkan seneye olmayacağını söyledi. Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır." şeklinde konuştu.

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"SAHAYA ÇIKMAK İSTEMİYORLAR, MORALLERİ BOZULUYOR"

Protestoların takıma olumsuz yansıdığını belirten Hakan Safi, "Topçularla konuşuyoruz. Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar, moralleri bozuluyor. Profesyonel de olsalar, gönülleriyle oynuyorlar. Destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Eleştiriyi dozunda yapmak lazım. Sene sonuna kadar Fenerbahçe ve Aziz başkan için destek istiyorum. Eleştirmek çok kolay. Önümüzde daha çok maç var. Seçilmiş yönetime destek olunmasını rica ediyorum. Taraftar, spor yazarı, içimizdeki Fenerbahçeliler kimin hesabı varsa lütfen sene sonuna bırakalım." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi

"KİMİN NE HESABI VARSA SENE SONUNA BIRAKMALI"

Sezon sonunda yapılacak seçime dikkat çeken Safi, "Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Burası Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçemiz var. Hep yarın var, yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Hep destek, tam destek demenin bugün tam zamanı. Bugün için gündemde seçim değil, önümüzdeki maç olması lazım. Kimin ne hesabı varsa sene sonuna bırakmalı." diye konuştu.

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