Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı

Mehmet Büyükekşi'nin TFF seçimlerini kaybetmesinin ardından federasyondaki görevinden ayrılan Hamit Altıntop'un Galatasaray'a sportif direktör olacağı iddia ediliyordu. Altıntop'u sportif direktörlüğe önerdiği ifade edilen Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kazanmasının ardından federasyonda da değişimler yaşanıyor. Görevini bırakan isimlerden biri de A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop oldu.

Altıntop'un ayrılığı sonrası Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

HAMİT ALTINOP-G.SARAY İDDİASINA CEVAP

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün yönetim kurulu toplantısında Hamit Altıntop'u sportif direktörlük görevi için önerdiği ileri sürüldü. Öztürk bu iddiayla ilgili Milliyet'e konuştu.

Hamit Altıntop iddiasına cevap veren Öztürk, "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil" ifadelerini kullandı.

Son olarak A Milli Takım'dan Sorumlu yönetici olarak görev yapan Hamit Altıntop, Mehmet Büyükekşi'nin seçimi kaybetmesinin ardından görevden ayrıldı. Altıntop'un yerine ise Ceyhun Kazancı getirildi.

"KARDEŞİM PARA ALMAYACAK"

Metin Öztürk, kardeşi Çetin Öztürk'ün Dursun Özbek'in danışmanı olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İki dönem Kürek Federasyonu başkanlığı yaptı. Kürek şubesiyle ilgili bir danışmanlık. Ücret alması ise söz konusu olamaz. Bu şube Bora Bahçetepe'ye bağlı. Başkanın birçok danışmanı olabilir.