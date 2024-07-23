Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı

Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hamit Altıntop Galatasaray&#039;a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı
Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri

Mehmet Büyükekşi'nin TFF seçimlerini kaybetmesinin ardından federasyondaki görevinden ayrılan Hamit Altıntop'un Galatasaray'a sportif direktör olacağı iddia ediliyordu. Altıntop'u sportif direktörlüğe önerdiği ifade edilen Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kazanmasının ardından federasyonda da değişimler yaşanıyor. Görevini bırakan isimlerden biri de A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop oldu.

Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı - 1. Resim

Altıntop'un ayrılığı sonrası Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

HAMİT ALTINOP-G.SARAY İDDİASINA CEVAP

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün yönetim kurulu toplantısında Hamit Altıntop'u sportif direktörlük görevi için önerdiği ileri sürüldü. Öztürk bu iddiayla ilgili Milliyet'e konuştu.

Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı - 2. Resim

Hamit Altıntop iddiasına cevap veren Öztürk, "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil" ifadelerini kullandı.

Son olarak A Milli Takım'dan Sorumlu yönetici olarak görev yapan Hamit Altıntop, Mehmet Büyükekşi'nin seçimi kaybetmesinin ardından görevden ayrıldı. Altıntop'un yerine ise Ceyhun Kazancı getirildi.

Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı - 3. Resim

"KARDEŞİM PARA ALMAYACAK"

Metin Öztürk, kardeşi Çetin Öztürk'ün Dursun Özbek'in danışmanı olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İki dönem Kürek Federasyonu başkanlığı yaptı. Kürek şubesiyle ilgili bir danışmanlık. Ücret alması ise söz konusu olamaz. Bu şube Bora Bahçetepe'ye bağlı. Başkanın birçok danışmanı olabilir.

Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir-La Fiorita maçının hakemi Milos Boskovic oldu - SporBaşakşehir-La Fiorita maçının hakemi açıklandıRuzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek - SporRuzomberok-Trabzon maçına Alman hakemMHK'nin yeni başkanı belli oldu! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. - SporMHK'nin yeni başkanı belli oldu!Paris 2024 şimdiden tarihe geçti!! Tarihin en çok bilet satılan olimpiyat oyunları oldu - SporParis 2024 şimdiden tarihe geçti!Fenerbahçe Mourinho ile ilk resmi maçında Avrupa arenasına çıkıyor - SporMourinho ile ilk Avrupa sınavı! Rakip LuganoTFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki Bayram Saral istifa etti - SporTFF'de ilk istifa hızlı oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...