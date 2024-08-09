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Hatice Akbaş'tan gümüş madalya! Milli boksör, Çinli rakibine kaybederek altın madalyayı kaçırdı

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Hatice Akbaş&#039;tan gümüş madalya! Milli boksör, Çinli rakibine kaybederek altın madalyayı kaçırdı

Spor Haberleri

Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden milli boksörümüz Hatice Akbaş, 54 kiloda Çinli rakibi Yuan Chang'e yenilerek Paris 2024'ü gümüş madalya ile tamamladı.

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatlarında 54 kiloda Çinli rakibi Yuan Chang'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti

 

Düzenleyen:  - Spor
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