İspanyollar ikna oldu! İşte Arda Güler anketinden çıkan çarpıcı sonuç

Son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Real Madrid taraftarını kendine hayran bırakan milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol basınında bir ankete konu oldu. İşte ortaya çıkan çarpıcı sonuç...

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük koltuğuna oturması ile kariyerinde yeni bir sayfa açan milli futbolcumuz Arda Güler için işler iyi gidiyor. Genç futbolcu özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'ya karşı oynanan maçta gösterdiği performans ve attığı golle adeta 'ben buradayım' dedi.

YÜZDE 86'SI 'EVET' DEDİ

Bu performansı sonrası İspanyol basınından AS, "Arda Güler ilk 11'de oynamalı mı?" başlıklı bir anket açtı.

Ankete katılanların yüzde 86'sı "Evet" diyerek Arda Güler'e güvendiğini ve milli futbolcunun maçlara ilk 11'de başlaması gerektiğini belirtti. Yüzde 14’lük kesim ise "Hayır" cevabını vererek genç oyuncuya henüz daha güvenmediklerini belirtti.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz yıl Carlo Ancelotti döneminde fazla forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen milli yıldız, tüm rüzgarı tersine çevirdi. Xabi Alonso'nun yeteneğine inandığı milli futbolcunun artık Real Madrid'den ayrılması gündemde değil.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol çalıştırıcı, genç yıldız Arda Güler'in bu sezon daha fazla forma şansı bulacağını vurgulamıştı. Alonso, "Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum" ifadelerini kullanmıştı.