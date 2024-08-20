Jose Mourinho'ya Göztepe beraberliği sonrası ağır sözler! "Egolu, kibirli ve her şeyi ben bilirim havasında"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 1 puanla ayrılırken, Jose Mourinho'nun tercihleri eleştirildi. Yaptığı değişiklikler ve taktik anlayışı sebebiyle hedef tahtasına konan Portekizli hoca ile ilgili spor yazarları çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in henüz 2. haftasında puan kaybı yaşadı. İzmir'de Göztepe karşısında devre arasına 2-0 önde giren sarı-lacivertliler, son dakikalarda gelen gole engel olamayınca 1 puana razı oldu.

60. dakikadan sonra Göztepe'nin oyun üstünlüğüne karşı koyamayan Kanarya'da Jose Mourinho'nun performansı tartışılıyor. Özellikle oyuna müdahaleleri yetersiz bulunan Portekizli teknik adamla ilgili Ahmet Çakar'ın sözleri gündem oldu.

İşte Sabah Gazetesi yazarlarının Mourinho değerlendirmeleri...

AHMET ÇAKAR: Mourinho ağır egolu, kibirli ve her şeyi ben bilirim havasında. Belki de hayatında ilk defa bu seviye bir ligde çalışıyor. Bu yüzden 'Ben ne yaparsam yapayım, doğruyu yaparım' tavrında. Göztepe maçında 2-0'dan maçın 2-2'ye gelmesinin tek sorumlusu Mourinho'dur. 60'tan sonra Fenerbahçe bitti. Bu da çok doğal çünkü üç gün önce 120 dakika oynamışlardı.

Bazı oyuncuların yürüyecek hali kalmamıştı. Göztepe akın üstene akın yapıyor, gol 'geldim, geliyorum' diyordu. Mourinho'nun yapması gereken, -ki bunu amatör kümede antrenörlük yapan biri de sokaktaki adam da yapar, Dzeko ve Tadic'i alıp orta sahada güçlü, diri, top kapabilecek ve top tutabilecek oyuncuları sokacaktı. Hiçbirini yapmadı.

LEVENT TÜZEMEN: Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim" diyor ancak F.Bahçe'yi mucitlik yaparak yönetmeye çalışıyor. Her maça farklı 11'le çıkıyor. İyi oynayan bir oyuncu, bir sonraki hafta kulübede oturuyor. Futbolda başarının sırrı istikrarlı kadrodur.

Mourinho, "11'i ben belirlerim, istediğim oyuncuları tercih ederim" egosuyla davranıyor. 2-2'lik skor, Portekizli hocaya yazar. Eğer tecrübeliyse F.Bahçe uzatmalarda rakip kaleye gideceğine, oyunu soğutur skoru 2-0'da tutardı. Mourinho takımı kenardan izliyor, değişiklik yapıyor ama oyuna müdahale etmiyor.

ALİ GÜLTİKEN: Mourinho'nun direksiyonuna geçtiği takım, geçen sezon şampiyon olamadı ama tarihinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Hem attığı goller hem de oynadığı oyun açısından başarılıydı.

Böyle bir takımın başına geldiğinizde kim olursanız olun, daha iyisini yapmak mecburiyetindesiniz. 2-0 öne geçtiğiniz bir maçı kazanamıyorsanız, bu eleştiriler normal hale gelir.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Zaman lazım ama Mourinho, deneyimine ve kariyerine ters düşen, ciddi hatalar yapıyor. İkinci yarıda atak oynarsınız, gol pozisyonları kaçırırsınız, üçüncüyü atamayıp iki tane yersiniz, olur futbol bu… Ama Fenerbahçe büyük bir baskı altında kaldı.

Tabii ki 120 dakikalık Lille maçının yıprattığı oyuncular fizik olarak düştüler. Mourinho'nun hamleler yapması lazımdı daha ilk golü yemeden. Örneğin bir sprinter, kontratak için Oğuz, orta sahaya bir takviye, ama yapmadı. Sonuçta da puan kaybedildi ama takım toparlanacaktır.