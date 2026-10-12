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Kocaelispor'da VAR öfkesi: Penaltı ve kırmızı kart renklere göre değişmiş

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Kocaelispor'da VAR öfkesi: Penaltı ve kırmızı kart renklere göre değişmiş
Başlık ResmiKocaelispor'da VAR öfkesi: Penaltı ve kırmızı kart renklere göre değişmiş

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemini ve hakem kararlarını eleştirdi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul
Başlık ResmiKocaelispor Başkanı Recep Durul

"ÇİFTE STANDART KONUSUNDA İYİLER"

Futbolda adalet vurgusu yapan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelenizden dolayı takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Recap Durul'un paylaşımı
Başlık ResmiRecap Durul'un paylaşımı
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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